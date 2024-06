Mancano ancora diversi mesi al lancio della serie Samsung Galaxy S25 ma in Rete già da tempo si susseguono le indiscrezioni relative alle sue possibili caratteristiche e nelle scorse ore è stato Samsung Galaxy S25 Ultra il protagonista di queste voci.

In particolare, le nuove indiscrezioni si riferiscono al comparto fotografico di Samsung Galaxy S25 Ultra che, a quanto pare, sarà il modello che potrà contare sul miglioramento più importante per quanto riguarda le fotocamere.

Le ultime anticipazioni sulla fotocamera di Samsung Galaxy S25 Ultra

Ad occuparsi nelle scorse ore del prossimo smartphone di punta del colosso coreano è stato il leaker ISAQUES81, che su X ha condiviso dei dettagli relativi a quella che dovrebbe essere la fotocamera posteriore del device.

A dire del leaker, al momento i nomi ufficiali dei sensori non sono ancora noti ma vi sono dei dettagli interessanti sulle loro caratteristiche, a partire da quello ultra grandangolare, che dovrebbe essere la nuova versione di ISOCELL JN1 da 1/2,76 pollici, leggermente più piccolo di quello usato su Samsung Galaxy S24 Ultra ma con una risoluzione più alta da 50 megapixel.

Il teleobiettivo con zoom ottico 3x dovrebbe avere un nuovo sensore ISOCELL da 1/3 pollici, un po’ più grande di quello montato sul modello precedente e con una risoluzione più alta da 50 megapixel.

Fatta eccezione per il sensore ultra grandangolare, tutti gli altri tre sensori di Samsung Galaxy S25 Ultra dovrebbero avere l’OIS, in modo da poter garantire agli utenti una maggiore resistenza alle vibrazioni e una migliore qualità dell’immagine in condizioni di scarsa illuminazione.

Frontalmente non vi dovrebbero essere novità rispetto alla precedente generazione e Samsung Galaxy S25 Ultra dovrebbe avere la stessa fotocamera da 12 megapixel del modello lanciato quest’anno.

Per quanto riguarda l’aspetto software, infine, il team di sviluppatori di Samsung sarebbe al lavoro su nuovi algoritmi ma al momento non sono disponibili dettagli. Staremo a vedere.