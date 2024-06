Da anni Samsung utilizza sia chipset Exynos che Snapdragon nei suoi smartphone di punta, ma per quanto riguarda la prossima serie Galaxy S25 alcune indiscrezioni suggeriscono che Samsung passerà completamente a Snapdragon, mentre altre sostengono che l’azienda continuerà ad adottare anche il chipset Exynos in alcuni mercati.

Un rapporto dubbio ora afferma che Samsung starebbe valutando di utilizzare anche un chipset MediaTek nel suo prossimo smartphone di punta.

Samsung Galaxy S25 anche con chipset MediaTek?

The Financial News afferma che oltre al SoC Exynos 2500, Samsung starebbe considerando di utilizzare un chip Dimensity di MediaTek nella serie Galaxy S25. Questa mossa permetterebbe a Samsung di negoziare meglio con Qualcomm che presumibilmente prevede di aumentare i prezzi del suo prossimo chip Snapdragon 8 Gen 4 del 25-30%.

Inoltre questa strategia potrebbe permettere al colosso coreano di compensare i bassi rendimenti dell’Exynos 2500, piuttosto che optare per il più costoso SoC Snapdragon.

Samsung non ha mai utilizzato tre chipset diversi per i sui smartphone di punta e non ha mai utilizzato un chip MediaTek nei modelli premium.

Anche se i SoC di MediaTek sono migliorati negli ultimi anni, sono ancora indietro rispetto ai chipset Snapdragon in termini di prestazioni e consumo energetico.

Pertanto l’indiscrezione è da prendere sicuramente con le pinze, anche per il fatto che mancano più di sei mesi al lancio della gamma Galaxy S25 e da qui ad allora tutto può accadere.