L’Amazon Prime Day 2024 si avvicina, e come spesso capita il colosso dell’e-commerce propone diverse possibilità per ottenere buoni sconto da utilizzare durante l’evento e non solo. Quest’oggi vi parliamo in particolare di un buono regalo da 15 euro che potete ottenere se non avete mai effettuato l’accesso all’app Amazon: vediamo come controllare se siete idonei.

Amazon regala un buono sconto da 15 euro con il primo accesso all’app

Amazon ha annunciato negli ultimi giorni di giugno le date del Prime Day di quest’anno, che si terrà il 16 e il 17 luglio 2024. Alcune offerte risultano già attive, comprese quelle relative ad Amazon Seconda Mano, ma in questi giorni il colosso sta regalando alcuni buoni sconto: dopo quello proposto ai clienti che non hanno mai utilizzato Amazon Photos, quest’oggi vi parliamo di un buono da 15 euro regalato agli utenti che non hanno mai effettuato l’accesso all’app Amazon.

Ottenere il buono sconto è piuttosto semplice, ma purtroppo risulta riservato a chi di fatto non ha mai utilizzato l’app Amazon, o perlomeno a chi non vi ha mai effettuato l’accesso con il proprio account. Se rientrate tra questi, potete seguire il link in fondo per verificare di essere idonei ed eventualmente premere sull’apposito pulsante (“Applica promozione“) per applicare il coupon da 15 euro.

Il credito sarà poi utilizzabile per ordini idonei effettuati tramite la stessa app Amazon per smartphone Android e iOS. Per sfruttarlo dovete effettuare un ordine di almeno 30 euro entro 15 giorni dall’applicazione della promozione e acquistare prodotti qualificati venduti da Amazon.it; sono previste alcune esclusioni, come prodotti Amazon Seconda Mano (ex Warehouse Deals), dispositivi Amazon, contenuti digitali, libri e libri elettronici, prodotti alimentari per neonati e bambini, Amazon Luxury, sigarette elettroniche (compresi liquidi elettronici, ricariche e accessori), Buoni Regalo Amazon, spese di spedizione e gestione e confezioni regalo.

L’offerta è limitata a un solo ordine e può essere sfruttata dai primi 10.000 clienti idonei che soddisfano i termini e le condizioni. Se volete verificare di essere idonei a ricevere il buono sconto da 15 euro Amazon non vi resta altro da fare che seguire il link qui sotto. Siete tra i fortunati stavolta?

Ottieni un buono sconto Amazon da 15 euro