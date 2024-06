Amazon ha appena annunciato le date ufficiali del Prime Day 2024, ma alcune promozioni risultano attive già da oggi, 25 giugno 2024: oltre all’extra sconto sulla selezione di prodotti Amazon Seconda Mano, è già possibile approfittare delle proposte riguardanti Amazon Music Unlimited, Audible, Kindle Unlimited e non solo. Andiamo a scoprire insieme le iniziative disponibili da subito.

Promozioni già attive: le offerte anticipate dell’Amazon Prime Day 2024

L’Amazon Prime Day 2024 si terrà il 16 e il 17 luglio con la consueta grande quantità di sconti su migliaia e migliaia di prodotti, dedicati agli abbonati Amazon Prime: quest’anno, dal momento che parliamo della decima edizione, il colosso dell’e-commerce proporrà anche il Prime Day Festival, con due eventi in grande stile che si terranno tra Lecce e Otranto.

Il conto alla rovescia è iniziato, ma mancano ancora tre settimane al via: nonostante questo, Amazon propone fin da subito alcune promozioni, che di fatto inaugurano già il periodo di sconti. Oltre al ribasso del 20% sui prodotti resi, sono attive iniziative dedicate ad alcuni abbonamenti, pensate per chi non ha mai usufruito dei servizi o non ha mai approfittato dei periodi di prova gratuita:

5 mesi di abbonamento gratuito ad Amazon Music Unlimited : 5 mesi di uso gratuito in occasione del decimo anniversario di Amazon Music; Amazon Music Unlimited include l’accesso a oltre 100 milioni di brani e ai migliori podcast senza pubblicità, on-demand e con audio in streaming di alta qualità.

: 5 mesi di uso gratuito in occasione del decimo anniversario di Amazon Music; Amazon Music Unlimited include l’accesso a oltre 100 milioni di brani e ai migliori podcast senza pubblicità, on-demand e con audio in streaming di alta qualità. 3 mesi di abbonamento gratuito ad Amazon Kindle Unlimited : 3 mesi di uso gratuito di Kindle Unlimited, il servizio che offre l’accesso illimitato a milioni di eBook e a una selezione di riviste.

: 3 mesi di uso gratuito di Kindle Unlimited, il servizio che offre l’accesso illimitato a milioni di eBook e a una selezione di riviste. 3 mesi di abbonamento gratuito ad Audible: 3 mesi di uso gratuito di Audible, la piattaforma che consente di ascoltare audiolibri, podcast e altri prodotti audio digitali di informazione ed intrattenimento.

Non è finita qui: fino al 17 luglio sono infatti disponibili proposte che toccano Amazon Fresh e Amazon Supermercato, ossia i servizi attivi in alcune città italiane e pensati per l’acquisto di prodotti alimentari e di utilizzo quotidiano. Più precisamente:

10 euro di sconto sul prossimo ordine Pam PANORAMA : dal 25 giugno al 17 luglio, i clienti Prime di Roma e Torino possono ricevere uno sconto di 10 euro inserendo il codice promozionale “ PAMPRIME ” al checkout, con un acquisto minimo di 80 euro su prodotti alimentari e di uso quotidiano;

sul prossimo ordine : dal 25 giugno al 17 luglio, i clienti Prime di Roma e Torino possono ricevere uno sconto di 10 euro inserendo il codice promozionale “ ” al checkout, con un acquisto minimo di 80 euro su prodotti alimentari e di uso quotidiano; fino al 40% di sconto su Amazon Fresh: dal 25 giugno al 17 luglio, i clienti Prime che vivono nelle aree coperte dal servizio Amazon Fresh a Milano , Roma, Torino e Bologna, possono risparmiare fino al 40% sui prodotti essenziali per l’estate e sulla propria spesa.

Per non perdere le migliori offerte dell’Amazon Prime Day 2024 potete seguirci anche sul nostro canale Telegram Prezzi.Tech e sul nostro canale WhatsApp Prezzi.Tech, dove vi segnaleremo gli sconti in tempo reale. Vi ricordiamo che per approfittare del Prime Day 2024 e delle sue promozioni dovete essere abbonati Amazon Prime: se non lo siete, potete rimediare anche attraverso la prova gratuita. Se volete, potete già iniziare a salvare tra i preferiti le seguenti pagine dedicate alle offerte su smartphone e tablet: