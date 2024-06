Come abbiamo visto, Amazon ha annunciato in queste ore le date ufficiali del Prime Day 2024. Mancano ancora tre settimane all’inizio dell’evento, ma alcune promozioni risultano già attive da oggi, 25 giugno 2024: una di queste è quella riguardante Amazon Seconda Mano, che consente di approfittare di un extra sconto del 20% direttamente nel carrello su una selezione di prodotti. Vediamo come funziona l’iniziativa e come sfruttarla.

Anticipazioni di Prime Day: 20% di sconto sui prodotti Amazon Seconda Mano

Prende il via oggi lo sconto del 20% proposto su alcuni prodotti Amazon Seconda Mano, e proseguirà fino alle 23:59 del 15 luglio. Non si tratta di una novità assoluta, visto che Amazon ha già proposto promozioni simili in passato, soprattutto durante eventi speciali come Prime Day e Black Friday. Contrariamente a quanto avveniva qualche anno fa, anche stavolta l’iniziativa è valida su una selezione di prodotti e non sull’intero catalogo, ma questo non significa che non sia possibile approfittare di ottimi prezzi per acquistare prodotti tech e non solo.

Se non sapete di cosa stiamo parlando, la sezione Amazon Seconda Mano del sito è quella che da qualche tempo ha preso il posto di Warehouse Deals e che risulta dedicata ai prodotti resi e usati. All’interno è possibile trovare migliaia di prodotti, tech e non, a prezzi scontati rispetto al listino ufficiale. I prodotti Seconda Mano vengono classificati in base allo stato: si parte dal “Come nuovo” per i prodotti che sono sostanzialmente stati restituiti senza danni o mancanze (magari con la sola scatola danneggiata) e si passa a “Ottime condizioni“, “Buone condizioni” e “Condizioni accettabili” a mano a mano che i “danni” o i difetti si fanno più importanti. Si può andare da piccoli graffi a consistenti ammaccature o mancanza di accessori: questi dettagli vengono specificati nel paragrafo dedicato alla “Condizione“. Tutti i prodotti offrono in ogni caso la normale garanzia Amazon (qui potete trovare tutti i dettagli sul funzionamento di Amazon Seconda Mano).

La promozione consente appunto di approfittare di un extra sconto del 20% sui prodotti resi selezionati da Amazon Seconda Mano: il prezzo scontato apparirà automaticamente al checkout, una volta selezionato l’indirizzo di spedizione. I prodotti selezionati sono contraddistinti dall’apposita dicitura “Risparmia 20% al check-out“, ma non siete costretti a farli passare uno alla volta: per consultare la lista dei prodotti Seconda Mano con sconto del 20% potete seguire il link qui in fondo.

Come sempre, per cercare prodotti di determinate categorie potete utilizzare i filtri nella pagina dedicata per spostarvi tra gli scaffali virtuali, oppure potete cercare prodotti specifici sfruttando la barra di ricerca (avendo cura che sia selezionata l’apposita sezione nella tendina “Amazon Seconda Mano: sconti su prodotti resi già scontati“). Visto il rapido evolversi della situazione e la quantità limitata di scorte, vi consigliamo di non tentennare troppo di fronte al dispositivo o al prodotto di vostro interesse: potrebbe andare esaurito da un momento all’altro, indipendentemente dalla durata dell’iniziativa promozionale di Amazon.

Per saperne di più o per consultare la lista completa di prodotti scontati del 20% con Amazon Seconda Mano potete seguire il link qui sotto:

Tutte le offerte Amazon Seconda Mano con sconto del 20%