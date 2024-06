Il periodo più caldo dell’estate sta arrivando, non stiamo parlando di qualche anticiclone africano bensì dell’evento dedicato allo shopping online più importante degli ultimi anni: il Prime Day. Se avete deciso di sbizzarrirvi negli acquisti e state aspettando l’occasione giusta, abbiamo una buona notizia per voi: Amazon ha reso noto le date dell’attesissimo prossimo Amazon Prime Day 2024.

L’annuncio in questione è stato fatto pubblicando un banner bello visibile all’interno della pagina principale del sito italiano e tramite un comunicato stampa, in concomitanza con l’annuncio del via delle prime promozioni (gratuite) del Prime Festival del Salento, un evento straordinario nelle giornate precedenti per festeggiare i 10 anni di Amazon Prime.

Il Prime Day 2024 si svolgerà nel mese di luglio e in particolare il 16 e il 17 luglio 2024. Fra i brand partner che sicuramente offriranno ricche promozioni, citiamo dal comunicato, ci saranno Xiaomi, Jack & Jones, Samsung, ONLY, Bosch, Pampers e molti altri, di conseguenza si spazierà come al solito dalla tecnologia all’abbigliamento, dai prodotti per la casa ai dispositivi Amazon, etc..

Per festeggiare i 10 anni di Prime, Amazon ha organizzato due eventi in grande stile nel Salento.

Il Prime Day Festival di Lecce si svolgerà in Piazza Sant’Oronzo, dal 12 al 14 luglio. Gli eventi includeranno un’installazione immersiva, aperta dalle 16:00 alle 23:00, dove i visitatori potranno scoprire prodotti in offerta e i benefici di Amazon Prime, come Amazon Music Prime, Prime Video, Prime Reading, Amazon Photos e Prime Gaming. Gli studenti universitari avranno accesso a Prime Student con vantaggi speciali. Si presenteranno anche prodotti locali delle PMI pugliesi nella vetrina Made in Italy. Il 13 luglio, il gruppo The Kolors si esibirà in un concerto gratuito al Convento dei Teatini, con la presentazione di Savino Zaba. Il 14 luglio, sempre al Convento dei Teatini, Elisa De Marco discuterà di casi di manipolazione psicologica, evento presentato da Savino Zaba. Entrambi gli eventi serali inizieranno alle 21:30 e sono ad ingresso libero.

Il Prime Day Festival di Otranto sarà invece sempre dal 12 al 14 luglio, e offrirà ai visitatori esperienze legate ai benefici dell’abbonamento Prime e servizi Amazon per un’esperienza di shopping intuitiva. Tra le attrazioni vi saranno cabine per scoprire offerte Prime e una serie di aree tematiche: una per i servizi di shopping di Amazon, un lounge musicale con Alexa e Amazon Music, un chiringuito Amazon Fresh, tornei di beach volley con Amazon Photos, un club per bambini con attività legate a Prime Video, uno spazio per personalizzare accessori moda, una zona dedicata ai dispositivi smart di sicurezza Ring, una ruota della fortuna per vincere gadget da spiaggia, e un photo booth per immortalarsi con i benefici Prime. Radio Norba sarà il media partner dell’evento, coprendo le attività già da giorni prima dell’inizio del festival.

Prime Day 2024: le prime promozioni gratis per qualche mese

Insieme all’annuncio delle date del Prime Day e del Prime Day Festival, il colosso dell’e-commerce ha dato il via ad alcune allettanti promozioni per provare i propri servizi:

Inoltre:

Prime Gaming : d al 24 giugno al 16 luglio, i clienti Prime possono ottenere una selezione di 15 giochi per PC senza costi aggiuntivi, tra cui “Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge” , “STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ II: The Sith Lords” , “Hitman Absolution” e molti altri;

d Amazon Seconda Mano: 20% di sconto al checkout su una selezione di prodotti resi. Dalle 00:00 del 25 giugno alle 23:59 del 15 luglio tutti i clienti Amazon ottengono uno sconto del 20% su prodotti resi selezionati da Amazon Seconda mano su questa selezione di prodotti

Amazon Fresh e Amazon Supermercato: Risparmia 10€ sul prossimo ordine Pam PANORAMA : dal 25 giugno al 17 luglio, i clienti Prime di Roma e Torino potranno ricevere uno sconto di 10€ inserendo il codice promozionale “PAMPRIME” al checkout, con un acquisto minimo di €80 su prodotti alimentari e di uso quotidiano. Risparmia fino al 40% su Amazon Fresh : dal 25 giugno al 17 luglio, i clienti Prime che vivono nelle aree coperte dal servizio Amazon Fresh Milano , Roma, Torino e Bologna, possono risparmiare fino al 40% sui prodotti essenziali per l’estate e sulla propria spesa.



Queste promozioni sono per clienti idonei ovvero per chi, col proprio account, non ha mai usufruito del servizio.

