La vita di ognuno di noi è costellata di impegni, appuntamenti, cose da fare, motivo per cui spesso ci affidiamo ad alcune applicazioni che possano aiutarci in tal senso; Google Tasks è il servizio sviluppato dal colosso di Mountain View che ha esattamente questo scopo, quello di aiutare l’utente nella creazione e gestione di tutta una serie di attività.

Come per molti altri, anche in questo caso l’azienda lavora costantemente per implementare migliorie e nuove funzioni nell’app in questione, a titolo di esempio negli ultimi tempi abbiamo visto come la società abbia migliorato l’integrazione tra Google Tasks e Google Calendar, come sia in arrivo la possibilità di riordinare a proprio piacimento le liste di attività all’interno dell’app, o ancora come nel prossimo futuro il servizio integrerà i promemoria di Keep.

Oggi, grazie all’incessante lavoro del cacciatore di codici assembledebug, diamo uno sguardo ad un piccolo futuro cambiamento che potrebbe arrivare nell’app Google Tasks.

Google Tasks riceverà qualche piccola modifica estetica

La fonte menzionata in apertura ha individuato una piccola novità nella versione 2024.06.24.645928003.0 dell’app Google Task per Android, attivando un flag nascosto è apparsa una modifica all’aspetto estetico dell’app.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, sembra che Google abbia intenzione, nel prossimo futuro, di abbandonare la classica barra di navigazione inferiore in favore dell’ormai classico pulsante FAB (Floating Action Button), già implementato in diverse altre applicazioni dell’azienda.

Le funzionalità di Tasks non subiscono modifiche, è infatti ancora possibile creare nuove attività, navigare in altri elenchi, ordinare le attività e altro ancora, la nuova veste grafica semplicemente sposta alcune funzioni che prima si trovavano sulla barra di navigazione inferiore.

Grazie al nuovo pulsante “+” l’aspetto del servizio si uniforma maggiormente a quello di altre applicazioni dell’azienda, permettendo all’utente di utilizzare la nuova componente per la creazione di nuove attività. Al momento non ci sono informazioni circa le tempistiche di implementazione della novità in forma stabile e disponibile per tutti gli utenti, bisognerà pazientare ancora un po’.