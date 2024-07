Una domanda di brevetto rivela che Google ha in mente di migliorare i viaggi di gruppo attraverso una nuova funzionalità di Google Maps.

L’idea è che gli utenti dovrebbero essere in grado di creare viaggi di gruppo. In pratica il creatore del percorso potrebbe aggiungere altri amici a un viaggio di gruppo per raggiungere la stessa destinazione passando da più località, ma a differenza di servizi come Blablacar è necessario conoscere a priori i compagni di viaggio.

Stando a quanto riportato durante il viaggio Google Maps potrebbe inviare notifiche, condividere l’avanzamento del viaggio e persino suggerire luoghi di incontro, facilitando ad esempio il parcheggio.

In questo modo quando si aspetta qualcuno non sarà necessario chiedergli ogni cinque minuti quando arriverà, in quanto sarà visibile in tempo reale su Google Maps insieme alle condizioni del traffico.

Il brevetto di Google menziona anche la funzionalità di chat vocale tra i partecipanti quando si viaggia su più auto, con la possibilità di avere un’idea dell’andamento degli altri veicoli della comitiva.

Per ora Google ha solo depositato questa idea, quindi non è affatto scontato che diventerà una funzionalità ufficiale.