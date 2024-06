Google Keep, popolare applicazione utilizzata per prendere e gestire appunti, sta lanciando una nuova funzione che ne amplia notevolmente le sue potenzialità. Questa si focalizza sugli utenti che utilizzano l’applicazione su dispositivi con un display grande, come tablet o telefoni pieghevoli, con la possibilità di utilizzare più account Google all’interno dell’app.

A livello pratico ora è possibile mantenere aperte due finestre di Keep, una di fianco all’altra, ognuna di esse relative a un account diverso. L’integrazione del sistema multi account si basa sul supporto multiistanza, introdotto da Google nel corso dello scorso anno.

Se già prima era possibile aprire due istanze separate dell’app Keep sullo stesso schermo, la più recente implementazione permette di far coesistere sul display due Google Keep “diversi”. Ciò può essere molto utile per chi possiede più account Google, uno personale e uno lavorativo, e che vuol gestire entrambi senza perdite di tempo. Di seguito ecco alcune immagini fornite da Google che mostrano i risultati di questa introduzione:

Google Keep si “sdoppia” permettendo l’apertura due istanze da due account diversi

La funzione è disponibile per tutti gli utenti in possesso di un Google Workspace, dai semplici account personali fino agli abbonati con la formula Workspace Individual. Questo aspetto non è da trascurare visto che solo in questo modo è possibile sfruttare al meglio la funzionalità.

L’attivazione del supporto multi account sta avvenendo in modo graduale, con i profili con attivato il Rilascio rapido che dovrebbero ottenere la funzione in anticipo (in molti casi, questa potrebbe già essere attiva). Per gli account con il Rilascio programmato, come prevedibile, le tempistiche dovrebbero essere più lunghe.

Questa introduzione non è di certo l’unica novità di questo periodo che interessa Google Workspace. A partire dallo scorso mese di aprile, infatti, si sono susseguite implementazioni molto interessanti, molte delle quali focalizzate sull’Intelligenza Artificiale.