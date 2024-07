Mancano poche ore al lancio ufficiale di REDMAGIC 9S Pro, ma se siete impazienti sappiate che sono già spuntate diverse anticipazioni ufficiali e non che ci svelano alcuni dettagli, tra cui il design e alcune specifiche tecniche. Vediamo cosa sappiamo sul nuovo smartphone da gaming di REDMAGIC, brand di Nubia.

REDMAGIC 9S Pro pronto al lancio: ecco le prime immagini ufficiali

Sono passati ormai alcuni mesi dal debutto ufficiale di REDMAGIC 9 Pro nel nostro Paese e dal lancio di REDMAGIC 9 Pro+ Bumblebee Transformers Edition, e tra pochi giorni conosceremo un nuovo modello pensato per i videogiocatori e non solo. Si tratta di REDMAGIC 9S Pro, uno smartphone Android che sarà presentato il prossimo 3 luglio 2024 e che questa mattina è stato mostrato in alcune immagini rilasciate proprio dal produttore.

In base a ciò che possiamo vedere nelle immagini, REDMAGIC 9S Pro sarà commercializzato in almeno quattro colorazioni, che dovrebbero prendere il nome di Dark Knight, Day Warrior, Deuterium Front Transparent Dark Night e Deuterium Front Transparent Silver Wing (le ultime due sembrano offrire una finitura semi-trasparente). Il design risulta in linea con quello del diretto predecessore, con spigoli evidenti e bordi sottili su tutti i lati, ma abbastanza diverso se confrontato con REDMAGIC 8S Pro; il modulo fotografico non sporge e risulta molto simile a quello di REDMAGIC 9 Pro, seppur accompagnato da colorazioni differenti.

Previous Next Fullscreen

Per quanto riguarda le specifiche tecniche dobbiamo invece affidarci alle indiscrezioni: REDMAGIC 9S Pro dovrebbe essere proposto con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, con overclock a 3,4 GHz e forse un aumento della frequenza della GPU, al fianco del quale dovrebbero trovare spazio generose RAM LPDDR5X e memorie UFS 4.0. Ancora nessuna indicazione sul pannello, che potrebbe risultare simile a quello del modello lanciato a gennaio (OLED da 6,8 pollici Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz), ma in compenso i rumor puntano su un’interessante sistema di raffreddamento ICE 13.5 magic cooling system con VC, innovativo gel di raffreddamento e ventola ad alta velocità. Attese anche alcune funzionalità di intelligenza artificiale, vista l’immagine teaser diffusa dal produttore.

Per ora questo è tutto quello che sappiamo su REDMAGIC 9S Pro, ma per conoscere tutti i dettagli non dovremo attendere molto: il nuovo smartphone Android sarà presentato durante l’evento del 3 luglio 2024.