A meno di due settimane all’annuncio sul mercato di casa, la cinese Nubia ha pubblicato sul sito ufficiale italiano di REDMAGIC la pagina dedicata al nuovo flagship REDMAGIC 8S Pro, uno smartphone Android con spiccate doti da gaming e un design abbastanza appariscente.

Anche in Italia, così, si appresta ad arrivare il primo smartphone dotato del nuovissimo SoC Snapdragon 8+ Gen 2 (o Snapdragon 8 Gen 2 “Leading Version”) di Qualcomm che spinge in su le frequenze di CPU e GPU del modello “base”, mettendo a disposizione di altri OEM quella piattaforma che per mesi è stata esclusiva di Samsung con la dicitura for Galaxy.

Cosa cambia sul REDMAGIC 8S Pro “italiano”?

Il REDMAGIC 8S Pro è uno smartphone orientato al gaming, caratterizzato da un design massiccio e pesante, e una back cover trasparente che mostra la ventola con illuminazione RGB (nella sola colorazione Aurora). L’anteriore, invece, è interamente caratterizzato da un ampio display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione 1116 x 2480 pixel e refresh rate a 120 Hz, privo di interruzioni.

Il comparto fotografico è composto da tre sensori al posteriore (principale Samsung GN5 da 50 megapixel, ultra-grandangolare da 8 megapixel e macro da 2 megapixel) e una fotocamera anteriore da 16 megapixel, collocata sotto al displa (alla pari del lettore delle impronte digitali).

Rispetto al modello cinese, il REDMAGIC 8S Pro che arriverà sul mercato italiano si differenzia per dimensioni (circa mezzo millimetro più spesso), possibili tagli di memoria (sul sito parlano di RAM fino a 16 GB e assenza del taglio di memoria interna da 128 GB) e sulla velocità di ricarica rapida cablata che scende a 65 W (la batteria invece rimane doppia, complessivamente da 6000 mAh).

Lo smartphone offre anche audio stereo, supporto alle reti 5G, al Wi-Fi 7 e al Bluetooth 5.3, l’NFC, il GPS dual-band e una porta USB Type-C, oltre a due comodi trigger con campionamento dei tocchi a 520 Hz (pensati appositamente per i videogiocatori). Il sistema operativo è la REDMAGIC OS 8.0 basata su Android 13. Anche sulla variante europea è presente il sistema di raffreddamento ICE 12 che migliora la dissipazione del calore durante l’uso intenso e tiene a bada gli eventuali bollori dello Snapdragon 8 Gen 2 “Leading Version”.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo all’articolo che abbiamo pubblicato qualche settimana fa al momento del lancio sul mercato cinese.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo REDMAGIC 8S Pro.

Dimensioni e peso: 163,98 x 76,35 x 9,47 mm , 228 grammi

x x , Display: AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione 1116 x 2480 pixel e refresh rate a 120 Hz

da con risoluzione x e refresh rate a SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 12 o 16 GB (RAM, LPDDR5X) e 256 o 512 GB (storage, UFS 4.0)

o (RAM, LPDDR5X) e o (storage, UFS 4.0) Fotocamera posteriore: tripla (50 + 8 + 2 MP)

(50 + 8 + 2 MP) Fotocamera anteriore: sotto al display (16 MP)

(16 MP) Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.3 , NFC , GPS , USB Type-C

, , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Li-Po 6000 mAh con ricarica rapida cablata a 65 W

con ricarica rapida cablata a Sistema operativo: Redmagic OS 8 basata su Android 13

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del REDMAGIC 8S Pro, vi rimandiamo alla scheda tecnica completa.

Disponibilità, prezzi e promo lancio di REDMAGIC 8S Pro in Italia

Il nuovo REDMAGIC 8S Pro, presentato oggi in Europa (Italia inclusa) arriva nelle tre colorazioni Midnight, Platinum e Aurora (nero con back cover trasparente) e in tre differenti configurazioni di memorie, associate a particolari colorazioni:

Configurazione 12+256 GB al prezzo di 649 euro nella sola colorazione Midnight

al prezzo di nella sola colorazione Midnight Configurazione 16+512 GB al prezzo di 779 euro nella colorazione Platinum

al prezzo di nella colorazione Platinum Configurazione 16+512 GB al prezzo di 799 euro nella colorazione Aurora

REDMAGIC 8S Pro sul sito ufficiale di REDMAGIC

Dal 27 luglio sarà possibile aderire alla promo “Early Bird Offer” che, investendo 1 euro, consente di ottenere un coupon sconto dal valore di 30 euro. Gli acquisti “Early Access” saranno avviati il prossimo 2 agosto mentre le vendite effettive inizieranno il giorno seguente, ovvero il 3 agosto 2023 (il dispositivo dovrebbe arrivare anche su Amazon).

Sul sito ufficiale di REDMAGIC è poi attivo un giochino che permette di ricevere premi esclusivi come un REDMAGIC 8S Pro gratis, lo sconto del 50% sullo smartphone e altri premi: maggiori informazioni si avranno il 27 luglio; questo è l’indirizzo per giocare.

Facendo un piccolo passo indietro, alla fine i prezzi non sembrano esagerati (e rimangono gli stessi del modello precedente) specie pensando alle performance pure offerte dal dispositivo e al target a cui si rivolge.

In conclusione, un po’ come accaduto come la generazione precedente, anche stavolta non arriva dalle nostre parti il modello “Pro+“: poco male, dal momento che le uniche differenze erano davvero cose di poco conto (anche se la ricarica a 165 W avrebbe potuto fare molto comodo a qualcuno).

