Sul finire dello scorso anno vi avevamo riportato la notizia dell’arrivo, nel Bel Paese, di REDMAGIC 9 Pro, il nuovo smartphone da gaming presentato a fine novembre 2023. Concluso il periodo destinato ai pre ordini, il dispositivo è ora ufficialmente disponibile per l’acquisto in Italia.

Ecco dove acquistare REDMAGIC 9 Pro

Il nuovo smartphone da gaming di Nubia riprende l’ormai iconico design dei predecessori, vanta specifiche di tutto rispetto sotto il cofano a partire dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 supportato da 12 o 16 GB di RAM e da 256 o 512 GB di memoria interna, fino al display OLED BOE Q9+ da 6,8 pollici con risoluzione Full-HD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

REDMAGIC 9 Pro può inoltre vantare accorgimenti atti a mantenere alte le prestazioni durante le sessioni di gioco più impegnative, come il sistema di raffreddamento multidimensionale ICE 13, che può contare su una ventola ad alta velocità da 22.000 rpm, una doppia pompa VC Ice Step 3D, un telaio in alluminio aerospaziale e su fogli di rame e grafene sotto allo schermo.

Di seguito ricapitoliamo le principali caratteristiche di REDMAGIC 9 Pro (qui la scheda tecnica completa):

display OLED BOE Q9+ da 6,8 pollici Full-HD+ (2480 x 1116) con refresh rate fino a 120 Hz, touch sampling rate fino a 2000 Hz, PWM Dimming di 2160 Hz e luminosità fino a 1600 nit

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm con GPU Adreno 750

12 o 16 GB di RAM LPPDR5X e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 4.0

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Samsung GN5 da 50 MP, sensore ultra-grandangolare Samsung JN1 da 50 MP e sensore da 2 MP per le macro

fotocamera anteriore da 16 MP sotto al display (UDC)

connettività 5G dual SIM; Wi-Fi 11b/g/n/ac/ax/be tri-band, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, porta USB Type-C, porta per il jack audio da 3,5 mm

sensore di impronte digitali, G-sensor, bussola elettronica, giroscopio, sensore di prossimità, sensore di luminosità, Hub di sensori

batteria a doppia cella da 6500 mAh con ricarica rapida cablata da 80 W (caricabatterie incluso in confezione)

sistema operativo: REDMAGIC OS 9.0 con Android 14

dimensioni e peso: 163,98 x 76,35 x 8,9 mm, 229 g

Come detto dunque REDMAGIC 9 Pro è ora ufficialmente acquistabile anche in Italia, lo smartphone è disponibile in tre varianti ovvero Sleet 12-256 GB a 649 euro, Cyclone 16-512 GB a 799 euro e Snowfall 16-512 GB a 799 euro; siete interessati all’acquisto? Non vi resta che scegliere uno dei link sottostanti per affidarvi ad Amazon o allo store ufficiale per acquistare il vostro nuovo smartphone da gaming.

Acquista REDMAGIC 9 Pro su Amazon

Acquista REDMAGIC 9 Pro sul sito ufficiale

