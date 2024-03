Come promesso Nubia ha finalmente lanciato lo smartphone Red Magic 9 Pro+ Bumblebee Transformers Edition per la gioia dei fan del Maggiolino.

Le caratteristiche principali del dispositivo sono le stesse di Red Magic 9 Pro+, ma ciò che lo distingue è il suo aspetto fortemente personalizzato.

Caratteristiche di REDMAGIC 9 Pro+ Bumblebee Transformers Edition

Naturalmente l’edizione Bumblebee di Red Magic 9 Pro+ sfoggia i colori giallo e nero dell’omonimo transformer con texture metallica e in fibra di carbonio.

Il retro del dispositivo e la confezione adottano uno stile simile con i nomi in codice N.B.E.2. e B-127 e una striscia nera in stile carbon. Nella scatola sono presenti vari articoli personalizzati a tema Bumblebee: un Cooler 4 Pro magnetico, un caricabatterie GaN da 165 W, un pin per l’estrazione del vassoio schede, un cavo USB-C, il badge Bumblebee e la custodia protettiva Magnetic eSports.

Per quanto riguarda il software, questa edizione speciale di Red Magic 9 Pro+ è dotata di un’interfaccia utente personalizzata a tema Transformers e Bumblebee.

Disponibilità e prezzi di REDMAGIC 9 Pro+ Bumblebee Transformers Edition

Red Magic 9 Pro+ Transformers Bumblebee Edition debutta in Cina al prezzo di 6.499 yuan (circa 847 euro) nell’unica configurazione con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio per l’archiviazione.

L’azienda non ha rilasciato alcuna informazione in merito a una eventuale commercializzazione del prodotto in altri mercati.

