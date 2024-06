Ora che sappiamo la data ufficiale del prossimo Galaxy Unpacked è partito il conto alla rovescia per il lancio di Samsung Galaxy Z Flip6 e Samsung Galaxy Z Fold6, che saranno presentati insieme ad altre novità (come i Galaxy Watch7 e le Galaxy Buds3). In attesa dell’evento, quest’oggi possiamo già dare un’occhiata da vicino ai nuovi smartphone pieghevoli, visto che sono spuntate numerose immagini dettagliate e persino i presunti prezzi.

Samsung Galaxy Z Flip6 e Z Fold6 visti da vicino, con tanto di prezzi!

Queste ultime settimane sono state ricche di anticipazioni per Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, tra specifiche tecniche, indizi sui prezzi, funzionalità inedite e lo stesso design, ma nelle ultime ore sono saltati fuori diversi render che ci consentono di avere conferme e di scoprire nel dettaglio i due dispositivi. Dopo aver dato un’occhiata da vicino a Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra e Galaxy Buds3, è dunque arrivato il momento dei pieghevoli.

Questo grazie sia al solito Evan Blass (@evleaks) sia grazie a un rivenditore australiano (via Winfuture), che per errore ha pubblicato immagini e prezzi degli smartphone Android in arrivo. Unendo le anticipazioni possiamo ottenere le immagini più dettagliate viste finora, che a meno di colpi di scena ci permettono di conoscere fin da subito il design di Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6.

Partiamo da Galaxy Z Fold6, che mostra le sue nuove proporzioni del display esterno e interno, e il suo design più squadrato in linea con gli spigoli di Galaxy S24 Ultra. I bordi intorno allo schermo esterno sembrano leggermente più contenuti, e la cerniera appare più sottile. I render ci permettono di scoprirlo in tre colorazioni, ossia grigio, blu e rosa.

Galaxy Z Flip6 si mostra addirittura in quattro colorazioni, grigio, verde, azzurro e giallo, con varianti in parte comuni con quelle viste su Galaxy S24 Ultra: un ulteriore indizio dell’utilizzo del titanio? Chissà.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, sappiamo che i due smartphone Samsung dovrebbero arrivare sul mercato con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, abbinato ad almeno 8/12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Come abbiamo visto, Z Fold6 dovrebbe offrire uno schermo interno Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici e uno esterno da 6,3 pollici, entrambi con refresh rate fino a 120 Hz e supporto per la S Pen, mentre Z Flip6 dovrebbe offrire uno schermo principale Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici e uno esterno da 3,4 pollici, sempre con refresh fino a 120 Hz. Quest’ultimo dovrebbe offrire una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, mentre il modello “a libro” dovrebbe aggiungere un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x.

Il rivenditore “colpevole” del leak ha anche svelato quelli che dovrebbero essere i prezzi di entrambi i modelli, riferiti al mercato australiano. Ovviamente potrebbero esserci differenze rispetto a quelli che vedremo in Italia.

Galaxy Z Flip6 256 GB a 1799 dollari australiani (circa 1120 euro al cambio)

al cambio) Galaxy Z Flip6 512 GB a 1999 dollari australiani (circa 1240 euro al cambio

al cambio Galaxy Z Fold6 256 GB a 2749 dollari australiani (circa 1700 euro al cambio)

al cambio) Galaxy Z Fold6 512 GB a 2949 dollari australiani (circa 1830 euro al cambio)

al cambio) Galaxy Z Fold6 1 TB a 3299 dollari australiani (circa 2050 euro al cambio)

Mancano meno di due settimane al 10 luglio 2024, quando conosceremo ufficialmente Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6. Avete intenzione di acquistarne uno? Cosa vi aspettate dai nuovi pieghevoli della casa di Seoul?

In copertina Samsung Galaxy Z Flip5 e Z Fold5