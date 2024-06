Samsung Galaxy Watch Ultra, Watch7 e Buds3 sono sempre più vicini e come spesso accade in vista della presentazione, sono emerse le immagini di stampa che mostrano in modo dettagliato gli imminenti dispositivi.

Le immagini condivise dal noto informatore Evan Blass non rivelano molte nuove informazioni su questi dispositivi Samsung, ma offrono uno sguardo migliore sui prodotti rispetto a quanto emerso finora.

Trapelano i render di stampa di Samsung Galaxy Watch Ultra, Watch7 e Buds3

Samsung Galaxy Watch Ultra è mostrato con un design grigio scuro con il colore arancione utilizzato per gli accenti e per il cinturino, risultando molto simile a Apple Watch Ultra.

Invece di utilizzare un tradizionale connettore a molla, Galaxy Watch Ultra sembra utilizzare un nuovo sistema di connettori a fascia che assomiglia molto a quello di Apple e anche il pulsante sul sottoscocca dello smartwatch suggerisce che lo sgancio è identico a quello dell’azienda di Cupertino.

Previous Next Fullscreen

Samsung Galaxy Watch7 viene mostrato nei colori verde oliva, argento e oro e con un design che è essenzialmente lo stesso del predecessore, incluso il connettore del cinturino con pin a molla.

Il leaker ha condiviso anche le immagini delle cuffie Samsung Galaxy Buds3 e Buds3 Pro che sfoggiano auricolari con stelo come suggerito da precedenti fughe di notizie.

Le Galaxy Buds3 sembrano avere un design aperto simile alle AirPods base di Apple, mentre il modello Pro mantiene i consueti cuscinetti in silicone.

Samsung Galaxy Watch7 e le nuove Galaxy Buds hanno in comune gli accenti blu e arancioni già visti per Samsung Galaxy Watch FE, quindi sembra essere una nuova tendenza di design a cui l’azienda si sta affidando.

Samsung ha confermato un evento per il 10 luglio per svelare la sua nuova gamma Galaxy che include anche nuovi smartphone pieghevoli, tablet e l’anello intelligente Samsung Galaxy Ring.