Si avvicina la presentazione ufficiale dei nuovi Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 e Samsung ha accidentalmente rivelato i loro design. Oltre a rispondere alla curiosità degli appassionati questa notizia conferma come questi modello seguiranno il medesimo stile del Galaxy S24 Ultra.

Cosa sappiamo dei nuovi Galaxy Z Flip6 e Z Fold6

In maniera del tutto accidentale (almeno così sembra), Samsung ha pubblicato sul suo sito web kazako l’immagine con Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6. Come si può vedere in copertina Galaxy Z Fold6 ha un design simile a quello dell’S24 Ultra, specialmente per quel che riguarda i bordi. La tripla fotocamera verticale corrisponde a quella mostrata nelle scorse settimane da altri leaks. Il design, quindi, sembra essere un po’ più squadrato rispetto al modello precedente con gli angoli meno arrotondati.

Sembrerebbe inoltre che lo smartphone avrà anche un altoparlante all’interno di una fessura nella parte superiore del device simile a quello presente sia su Galaxy S24 Ultra che su Galaxy A55.

Samsung Galaxy Z Flip6, invece, avrà un ampio display esterno che dovrebbe essere un OLED da 3,4” (mentre quello interno pieghevole dovrebbe essere da 6,7”) e una doppia fotocamera.

Tra le novità dei due nuovi device Samsung c’è la piega dei display che sarà meno visibile. Sia Galaxy Z Flip6 che Z Fold6 saranno dotati di un processore Snapdragon 8 Gen 3 e dovrebbero utilizzare il sistema operativo Android 14 con One UI 6.1.1.