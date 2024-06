Con la serie Samsung Galaxy S24 il team di sviluppatori del colosso coreano ha introdotto una serie di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, che poi nei mesi successivi ha implementato anche nei precedenti modelli dell’azienda.

Ed è proprio questo uno dei vantaggi di chi acquista uno smartphone o un tablet del colosso coreano, in quanto può fare affidamento su un notevole supporto software, che si traduce in aggiornamenti rilasciati con costanza e funzionalità esclusive.

S Pen dovrebbe migliorare molto con AI Graffiti

Il mese prossimo Samsung ha in programma il lancio di Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, smartphone pieghevoli che arriveranno sul mercato con l’interfaccia One UI 6.1.1 e tra le novità di tale versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda vi dovrebbe essere anche una funzionalità di assistenza al disegno basata sull’intelligenza artificiale.

Stando a quanto è stato rivelato dal popolare leaker Ice Universe su X, il team di sviluppatori del colosso coreano avrebbe studiato un’apposita funzione che dovrebbe essere in grado di esaltare le potenzialità di S Pen.

AI Graffiti, questo il suo possibile nome, secondo il leaker dovrebbe essere capace di rendere S Pen uno strumento per trasformare in realtà la propria immaginazione.

Purtroppo Ice Universe non ha fornito dettagli su questa nuova funzionalità ma è probabile che sfrutterà l’intelligenza artificiale generativa per creare contenuti sulla base degli input forniti dall’utente attraverso S Pen.

AI Graffiti dovrebbe essere implementata con One UI 6.1.1 anche su alcuni modelli precedenti dotati del supporto S Pen, come Samsung Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Fold4, Galaxy Tab S9 e Galaxy Tab S8. Al momento non è possibile escludere che la funzionalità possa essere implementata anche in modelli ancora meno recenti.

Non ci resta altro da fare che attendere l’evento Galaxy Unpacked del prossimo mese per scoprire quali sono i programmi di Samsung per quanto riguarda il rilascio dell’aggiornamento che porterà con sé One UI 6.1.1.