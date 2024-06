Ci avviciniamo a grandi passi al momento della presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, nuovi smartphone pieghevoli che saranno i principali protagonisti dell’evento Galaxy Unpacked che il colosso coreano ha in programma per il prossimo mese.

Non c’è da stupirsi, pertanto, se in Rete vadano facendosi via via più insistenti le indiscrezioni relative a questi due nuovi telefoni e nelle scorse ore sono emersi quelli che potrebbero essere i loro prezzi negli Stati Uniti.

Presunti colori e prezzi di Samsung Galaxy Z Flip6 e Z Fold6

Iniziando da Samsung Galaxy Z Fold6, negli USA il nuovo smartphone pieghevole di punta del colosso coreano potrebbe essere un po’ più costoso rispetto al suo predecessore.

Stando alle indiscrezioni (sulla cui attendibilità non vi sono garanzie), ciascuna variante dovrebbe aumentare di 100 dollari rispetto alle medesime versioni dello scorso anno.

Samsung Galaxy Z Fold6 dovrebbe essere disponibile in tre colorazioni (Navy, Silver Shadow e Pink) e con tre opzioni per quanto riguarda la memoria di archiviazione (256 GB, 512 GB e 1 TB), con un peso complessivo di 239 grammi e un display interno da 7,6 pollici.

Questi i presunti prezzi negli Stati Uniti:

256 GB – 1.899,99 dollari

512 GB – 2.019,99 dollari

1 TB – 2.259,99 dollari

Passando a Samsung Galaxy Z Flip6, il nuovo smartphone pieghevole del colosso coreano dovrebbe portare con sé degli importanti miglioramenti, come un nuovo sensore primario da 50 megapixel e una batteria con una maggiore capacità.

Tuttavia, anche in questo caso nel mercato statunitense sarebbe previsto un aumento di prezzo per le due versioni disponibili (256 GB e 512 GB di memoria di archiviazione) pari a 100 dollari ciascuna.

Lo smartphone dovrebbe essere disponibile in quattro colorazioni (Mint, Silver Shadow, Yellow e Blue), avere un display primario da 6,7 pollici e un peso di 187 grammi, come il suo predecessore. Questi dovrebbero essere i prezzi:

256 GB – 1.099,99 dollari

512 GB – 1.219,99 dollari

Resta da capire se questo presunto aumento dei prezzi riguardi solo il mercato statunitense o se, al contrario, verrà applicato anche in Europa e probabilmente nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più.

Appuntamento al prossimo mese per il secondo Samsung Galaxy Unpacked di quest’anno.