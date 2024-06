Il Super HDR, noto anche come Ultra HDR, è diventato un punto di riferimento nel mondo Android dal lancio di Android 14, ed in questo momento sta diventando una caratteristica sempre più essenziale a partire dai dispositivi di punta di Samsung e Google. La tecnologia Super HDR è stata progettata per sfruttare totalmente le potenzialità dei display HDR compatibili, migliorando la qualità visiva delle immagini, non solo nelle app predefinite, ma anche in molte piattaforme social.

Con il Super HDR abbiamo la possibilità di catturare e visualizzare dettagli sia nelle aree più luminose che in quelle più scure delle foto con immagini più vivide e realistiche, e con colori che rispecchiano la realtà.

Attualmente il Super HDR è integrato nelle app Galleria di Google e Samsung, quest’ultima ha annunciato di voler espandere il supporto anche nelle app dei social network più popolari come Instagram.

La serie Galaxy S24 sarà la prima a beneficiare di questa funzionalità, espandendo man mano il supporto anche ai modelli più recenti. Samsung punta a ridefinire lo standard della qualità delle immagini nelle app fotografiche e sui social network. Un’altra funzionalità che Samsung sta per introdurre è la possibilità di disattivare il Super HDR, permettendo agli utenti di avere maggiore libertà nella personalizzazione delle impostazioni di visualizzazione.