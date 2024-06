Il prossimo mese Samsung ha in programma un evento Galaxy Unpacked per il lancio di Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, nuova generazione degli smartphone pieghevoli dell’azienda.

Ad oggi, tuttavia, il colosso coreano non ha svelato in via ufficiale quando si svolgerà il suo atteso evento, sebbene in Rete da settimane le indiscrezioni abbiano individuato come data quella del 10 luglio.

Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 potrebbero arrivare il 10 luglio 2024

Nelle scorse ore è arrivata un’ennesima conferma per tale data: un rivenditore olandese, infatti, ha pubblicato sul proprio sito un banner che ribadisce che l’evento del colosso coreano è in programma per il 10 luglio (“Galaxy Unpacked July 10, 2024, live on Samsung.com”).

Stando alle varie voci che si sono susseguite sino a questo momento, l’evento Galaxy Unpacked del 10 luglio dovrebbe svolgersi a Parigi, location scelta da Samsung per celebrare l’edizione 2024 delle Olimpiadi, in programma proprio nella capitale francese.

Ricordiamo che Samsung è una delle principali aziende partner delle Olimpiadi e, pertanto, avrebbe molto senso per il colosso coreano sfruttare l’occasione per lanciare la sua nuova generazione di smartphone pieghevoli.

Ma i Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 non dovrebbero essere gli unici protagonisti dell’evento del prossimo mese, in quanto il colosso coreano dovrebbe approfittare di tale opportunità per lanciare anche la sua nuova generazione di smartwatch.

Ed ancora, sempre il prossimo mese il produttore potrebbe fornire dettagli precisi sui suoi piani relativi alla commercializzazione di Samsung Galaxy Ring.

In sostanza, dovrebbe trattarsi di un evento che non farà annoiare chi deciderà di seguirlo. Non ci resta altro da fare che attendere l’annuncio ufficiale da parte di Samsung, che ormai dovrebbe essere imminente.