Con l’avvicinarsi dell’evento Samsung Galaxy Unpacked l’attenzione della community di fan del brand non è rivolta esclusivamente ai nuovi e numerosi dispositivi che verranno presentati dall’azienda, ma anche al software: la prossima versione dell’interfaccia proprietaria One UI 6.1.1 riscuote infatti a sua volta le attenzioni degli appassionati, curiosi di scoprire tutte le novità che verranno introdotte.

Negli ultimi tempi abbiamo già avuto modo di reperire alcune indiscrezioni in merito, a titolo di esempio abbiamo visto come la One UI 6.1.1 potrebbe rivoluzionare l’esperienza video con l’intelligenza artificiale, come potrebbe essere introdotta una nuova funzione AI Graffiti per S Pen, come l’aggiornamento dovrebbe risolvere i problemi della fotocamera di Samsung Galaxy S24 Ultra, e come la prossima versione dell’interfaccia proprietaria dell’azienda dovrebbe ottenere funzionalità Galaxy AI migliorate.

Oggi, grazie al leaker Ice Universe, scopriamo una possibile nuova funzionalità della One UI 6.1.1 che farà il suo debutto con i prossimi pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip6 e Samsung Galaxy Z Fold6.

La One UI 6.1.1 potrebbe migliorare i ritratti grazie all’intelligenza artificiale

Come anticipato in apertura, sappiamo già come la prossima versione One UI 6.1.1 porterà con sé tutta una serie di novità legate all’IA, negli ultimi tempi infatti i produttori spingono sempre più da questo punto di vista e Samsung certamente non sarà da meno.

Secondo quanto condiviso, sembra che la prossima versione dell’interfaccia proprietaria del colosso coreano possa introdurre una nuova funzionalità volta al miglioramento degli scatti effettuati in modalità ritratto, grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale.

Sebbene i dettagli siano alquanto scarsi, la nuova funzione dovrebbe permettere all’utente di disegnare sulle foto (solo quelle in modalità ritratto come detto) per applicare vari stili diversi, l’IA si occuperà quindi di cambiare lo stile dei ritratti in base al disegno.

Possiamo fare due considerazioni, o meglio due supposizioni, la prima riguarda la modalità di utilizzo della nuova funzione, è plausibile che essa sia legata all’utilizzo della S Pen per effettuare i disegni, motivo per cui la novità potrebbe rimanere un’esclusiva degli smartphone compatibili con tale supporto. La seconda riguarda l’IA, essendo questo strumento a muovere l’intera funzione, la nuova funzionalità potrebbe essere limitata ai soli dispositivi di fascia alta, smartphone e tablet dell’azienda, tagliando fuori di fatto tutta la fascia media del produttore che potrebbe non ricevere nemmeno la One UI 6.1.1.

Ovviamente per il momento si tratta solo di supposizioni, mancando infatti informazioni più dettagliate è difficile fare previsioni certe sia sul possibile funzionamento che sull’effettiva futura compatibilità; ad ogni modo, sarà sufficiente avere ancora un po’ di pazienza per scoprire tutto sulle nuove funzioni software della One UI 6.1.1