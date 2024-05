Samsung ha lanciato la serie di smartphone Galaxy S24 a gennaio e ad aprile la società ha rilasciato un corposo aggiornamento software per apportare miglioramenti soprattutto al comparto fotografico della gamma.

Ora sembra che gli ultimi smartphone di punta Samsung possano ottenere un altro grande aggiornamento della One UI incentrato sulla fotocamera.

La One UI 6.1.1 dovrebbe risolvere i problemi della fotocamera di Samsung Galaxy S24 Ultra

Secondo quanto affermato su X dal noto informatore Ice Universe, la One UI 6.1.1 è in lavorazione per Samsung Galaxy S24 Ultra e sarebbe il più grande aggiornamento dal lancio della serie.

Il leaker ha aggiunto che questo update porterà “molti aggiornamenti alla fotocamera”, suggerendo che potrebbe anche risolvere alcuni problemi lamentati dagli utenti, come una qualità dello zoom a lungo raggio incoerente e un esagerato ritardo dell’otturatore e del motion blur.

Per quanto riguarda le tempistiche gli aggiornamenti One UI x.1.1 in genere debuttano sui dispositivi pieghevoli Samsung prima di approdare sui quelli più datati, quindi possiamo aspettarci che la serie Samsung Galaxy S24 riceverà la One UI 6.1.1 non prima di luglio.

Nelle scorse ore Ice Universe ha parlato anche di Samsung Galaxy S25 Ultra, condividendo sul social cinese Weibo quella che dovrebbe essere la configurazione del suo comparto fotografico principale.