Samsung ha introdotto diverse funzionalità di intelligenza artificiale con il rilascio di Samsung Galaxy S24 e la One UI 6.1, ma ora sembra che la società abbia in mente di portare più funzionalità Galaxy AI con la One UI 6.1.1 e i suoi prossimi smartphone pieghevoli.

Qualche giorno fa Samsung ha lasciato intendere che in futuro espanderà il set di funzionalità Galaxy AI, mentre ora il noto informatore Ice Universe afferma che Samsung Galaxy Z Fold6 sarà dotato di alcune nuove funzionalità AI, una delle quali sarebbe particolarmente interessante, ma l’informatore non ha rivelato di cosa si tratta.

La One UI 6.1.1 dovrebbe migliorare le funzionalità Galaxy AI più che il design

È noto che Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 verranno lanciati con la One UI 6.1.1, tuttavia il leaker afferma che le modifiche e miglioramenti al design arriveranno con One UI 7.0.

Secondo quanto riportato con la One UI 7.0 Samsung migliorerebbe notevolmente l’interfaccia utente (UI) e l’esperienza utente (UX), ma la nuova versione della One UI verrà probabilmente rilasciata nell’ultimo trimestre di quest’anno.

One UI 7.0 verrà probabilmente rilasciata in versione beta su Galaxy S23, Galaxy S24 e altri dispositivi di fascia alta e dopo alcune settimane di test l’aggiornamento stabile basato su Android 15 verrà probabilmente rilasciato sui dispositivi Galaxy S e Galaxy Z.