Con la presentazione degli smartphone della famiglia Samsung Galaxy S24 ha fatto il suo debutto anche la One UI 6.1, ultima versione dell’interfaccia proprietaria dell’azienda; abbiamo già visto come la versione in questione non rimarrà un’esclusiva degli ultimi dispositivi di punta, ma verrà portata anche su altri smartphone nel prossimo futuro.

L’interfaccia sviluppata dal colosso coreano rappresenta senza dubbio uno degli aspetti presi in considerazione dagli utenti durante la scelta di un nuovo dispositivo, ognuno ha i suoi gusti ma la One UI offre diverse possibilità di personalizzazione grafica, anche grazie a Good Lock, applicazione che permette l’installazione di diversi moduli con i quali modificare vari aspetti dell’interfaccia dello smartphone.

Ovviamente, come ogni interfaccia proprietaria che si rispetti, anche la One UI ha i propri tratti distintivi; tra questi si può annoverare il menù delle applicazioni che, a differenza per esempio dell’esperienza offerta da Android stock che vanta uno scorrimento delle app verticale, sui dispositivi Galaxy è posta in orizzontale. Non tutti gli utenti però gradiscono questa caratteristica, soprattutto se provengono da un dispositivo della concorrenza come per esempio gli smartphone Pixel di Google; in passato Samsung permetteva di modificare questo aspetto, salvo poi ripensarci ed eliminare la possibilità. Sembra però che la prossima versione della One UI potrebbe cambiare le cose.

La One UI 6.1.1 potrebbe reintrodurre il menù delle app a scorrimento verticale

Sia ben chiaro, si tratta non solo di gusti personali, ma anche di abitudini e di memoria muscolare: questi sono principalmente i motivi alla base della scelta che può effettuare l’utente riguardo al menù delle applicazioni; tuttavia negli ultimi tempi, anche con l’installazione di moduli Good Lock, gli utenti Samsung Galaxy non avevano più facoltà di modificare lo scorrimento del menù in questione utilizzando la One UI.

Il bello di Android però è proprio la possibilità di personalizzazione e questo l’azienda coreana lo sa bene, Samsung ascolta le lamentele e le richieste dei propri utenti ed è proprio da uno di questi che nelle ultime ore è giunta una notizia che farà felici tutti coloro che preferiscono lo scorrimento verticale. Su X (ex Twitter) un utente ha condiviso un messaggio proveniente da un thread della community Samsung dove un moderatore ha anticipato che il modulo Home Up di Good Lock offrirà un’opzione per lo scorrimento verticale del cassetto delle app entro la fine dell’anno.

Nello specifico sembra che l’azienda stia implementando la funzionalità in questione per la prossima versione della One UI, ovvero la 6.1.1 che, presumibilmente, dovrebbe fare il suo debutto con i prossimi smartphone pieghevoli del brand. Se le indiscrezioni riportate in precedenza inerenti al prossimo evento Galaxy Unpacked si rivelassero corrette, bisognerebbe quindi aspettare fino a quest’estate.

Tuttavia, è bene specificare che non c’è nulla di certo al riguardo per il momento, come spesso accade infatti i piani dell’azienda potrebbero subire modifiche o slittamenti per diverse ragioni, cosa che specifica anche il moderatore della community Samsung. Per il momento quindi non ci resta che attendere ma, se proprio non riuscite a digerire lo scorrimento orizzontale della One UI sul vostro dispositivo Samsung Galaxy, potete sempre (magari temporaneamente) affidarvi ad un launcher di terze parti.

