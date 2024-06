A distanza di meno di un mese dalla presentazione per il mercato cinese, OPPO lancia a livello globale e quindi in Italia i suoi due nuovi smartphone della gamma Reno: si tratta di OPPO Reno12 e OPPO Reno12 Pro, due modelli che come abbiamo visto puntano molto sul design e sul comparto fotografico. Scopriamo insieme tutti i dettagli, i prezzi e le offerte di lancio per il nostro mercato. Vi anticipiamo che ci sono dei cambiamenti rispetto ai modelli che già conosciamo.

OPPO Reno12 e Reno12 Pro ufficiali in versione globale con Dimensity 7300-Energy

OPPO annuncia oggi il lancio in Europa di due smartphone AI, Reno12 e Reno12 Pro, che introducono una suite di funzioni di intelligenza artificiale generativa in grado secondo l’azienda di aprire nuovi orizzonti di produttività e creatività. “Crediamo che il trend dell’AI rappresenti un cambiamento fondamentale e che gli smartphone siano i device ideali per consentire l’accesso e utilizzare l’AI mobile“, ha dichiarato Bingo Liu, CEO di OPPO Europe.

La gamma Reno ha sempre rivestito un ruolo importante per il Vecchio Continente: nel 2019 OPPO Reno 5G è stato il primo smartphone 5G in commercio in Europa, e negli ultimi 5 anni sono 100 milioni gli smartphone della serie ad aver conquistato i consumatori. In questa nuova generazione, Reno12 e Reno12Pro sono caratterizzati da un Futuristic Fluid Design che crea un nuovo look e da una struttura in lega con elevata resistenza. Rispetto alla versioni proposte in Cina, quelle in arrivo da noi hanno un cuore diverso: entrambi gli smartphone utilizzano la nuova piattaforma mobile a 4 nm MediaTek Dimensity 7300-Energy, creata in esclusiva da MediaTek e OPPO.

Funzionalità IA

La casa cinese si è unita a Google, Microsoft, MediaTek e altri partner per velocizzare la diffusione di una nuova generazione di smartphone dotati di intelligenza artificiale. La serie Reno12 introduce una serie di funzioni di IA generativa a supporto di un’ampia varietà di usi quotidiani: ad esempio ci sono AI Eraser, con la quale è possibile rimuovere elementi di disturbo dalle fotografie, ma anche AI Clear Face, che migliora la definizione dei dettagli come il contorno del viso, i capelli e le sopracciglia, e AI Best Face, che identifica automaticamente i soggetti con occhi chiusi e “apre” lo sguardo sfruttando l’IA. AI Studio può creare avatar digitali o ritratti artistici a partire da una sola foto come input, e con la possibilità di ricreare sé stessi in un’ampia varietà di stili, gli utenti potranno immedesimarsi in personaggi di un manga, in cowboy o in molto altro ancora.

La potenza dell’IA viene sfruttata anche per offrire maggiore efficienza e creatività: AI Toolbox, basato sul modello linguistico Google Gemini large language model (LLM), è una nuova funzione della barra laterale intelligente composta da funzioni come AI Write, AI Speak e AI Summary, che sfruttano le capacità di riconoscimento per comprendere il contenuto dello schermo e consigliare di conseguenza le funzioni, come la generazione rapida di contenuti per i social, o i riassunti per gli articoli più lunghi. Nell’app per la registrazione è stata introdotta AI Recording Summary, per estrarre in modo pratico e smart i riassunti di testo da registrazioni vocali e organizzarli come note.

Design

A livello di design, OPPO ha adottato un pannello posteriore in vetro su entrambi i nuovi modelli, con una Fluid Ripple Texture che ricrea una sensazione tridimensionale di acqua increspata; viene utilizzato un innovativo effetto parallasse che garantisce questa sensazione visiva mantenendo allo stesso tempo una texture liscia e specchiata ormai distintiva della serie. Oltre al nuovo look argento, i due Reno12 propongono stili più classici con le colorazioni Black Brown (con una tonalità di cacao in una finitura priva di impronte digitali) e Nebula Black (con un design bicolore opaco-lucido con due metà separate da un nastro metallico che attraversa lo smartphone orizzontalmente).

OPPO Reno12 Pro è dotato di quella che viene definita come la più grande evoluzione del display nella storie della serie: a bordo c’è infatti un Infinite View Screen con un design a micro-curve che combina l’estetica di uno schermo curvo alla presa di uno piatto, senza temere tocchi accidentali sui bordi; entrambi gli smartphone dispongono di un pannello OLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, 1,07 miliardi di colori, protezione hardware contro la luce blu e tecnologia Splash Touch, una soluzione proprietaria che non teme l’uso con display o mani bagnate.

Reno12 è il primo modello al mondo a offrire un vetro protettivo Corning Gorilla Glass 7i, il più resistente mai utilizzato sulla serie Reno: offre una maggiore protezione contro le cadute e una resistenza ultra-premium contro impatti, cadute, flessioni e graffi; non manca la certificazione IP65 per la resistenza a polvere e getti di acqua, con i componenti critici (come porta USB Type-C, vano SIM e altoparlanti) rinforzati per una maggiore impermeabilità.

Tripla fotocamera e inedito MediaTek Dimensity 7300-Energy per entrambi

A livello fotografico, i due smartphone dispongono del sensore principale Sony LYT-600 con autofocus omnidirezionale a full-pixel e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS): entrambi dispongono di una modalità Ritratto con zoom fino a 2x per catturare ritratti con effetto bokeh, ma solo Reno12 Pro può contare sulla Telephoto Portrait Camera da 50 MP con zoom ottico e sulla Selfie Camera da 50 MP con autofocus e nuovi effetti di ritocco AI. Per gli scatti ultra-grandangolari c’è su entrambi un sensore Sony IMX355 da 8 MP con 112° di FoV, affiancato su Reno12 da un sensore da 2 MP per le macro.

Flash Snapshot regola il processo di esposizione della fotocamera in modo più semplice, ottenendo effetti di luce più realistici e toni della pelle naturali. La registrazione video arriva a 4K a 30 fps sia per le fotocamere posteriori sia per quelle anteriori.

Come accennato più su, la serie Reno12 commercializzata da noi porta al debutto il SoC MediaTek Dimensity 7300-Energy a 4 nm, creato attraverso una collaborazione tra OPPO e il chip maker cinese. La nuova piattaforma è composta da quattro core A78 ad alte prestazioni e da quattro core A55 per l’efficienza, e offre innovazioni in prestazioni, memoria e storage grazie a ColorOS Trinity Engine.

CPU-Vita aggiornato può allocare le risorse con precisione, ottenendo un consumo energetico più contenuto e garantendo al contempo stabilità e fluidità; RAM-Vita migliora l’uso della RAM per accelerare l’avvio delle app e il passaggio tra di esse, ma anche per mantenerle attive in background; in più, a disposizione l’espansione della RAM che può convertire fino a 12 GB di storage in RAM temporanea. Con ROM-Vita nella versione aggiornata, viene eseguita la compressione senza perdita di dati delle app meno utilizzate: i file duplicati vengono gestiti per ridurre l’uso inutile dello spazio di archiviazione, aumentando lo storage per i file e velocizzando le operazioni di lettura e scrittura della memoria.

La batteria di entrambi i modelli è da 5000 mAh e offre la più alta densità energetica mai vista su uno smartphone della serie: secondo la casa cinese, offre una durata prolungata e quattro anni di condizioni ottimali (capacità superiore all’80% secondo una simulazione di OPPO Labs). La ricarica OPPO SUPERVOOC da 80 W, disponibile su tutti e due gli smartphone, può portare dall’1 al 49% in 18 minuti, e al 100% in 46 minuti.

Specifiche tecniche di OPPO Reno12: display OLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC MediaTek Dimensity 7300-Energy octa-core

12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria interna UFS 3.1

di memoria interna UFS 3.1 tripla fotocamera posteriore con sensore principale LYT600 da 50 MP

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 80 W

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Specifiche tecniche di OPPO Reno12 Pro: display OLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC MediaTek Dimensity 7300-Energy octa-core

12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 3.1

di memoria interna UFS 3.1 tripla fotocamera posteriore con sensore principale LYT600 da 50 MP e teleobiettivo da 50 MP

batteria da 5000 mAh con ricarica cablata da 80 W

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Sulla serie OPPO Reno12 arriva la più recente generazione della tecnologia proprietaria AI LinkBoost: composta da nove antenne disposte in un’architettura surround a 360°, può potenziare la ricezione del segnale e ottimizzare la selezione della rete sfruttando un modello di intelligenza artificiale; con questa nuova versione, OPPO ha condotto test e ottimizzazioni locali estesi nei mercati di tutto il mondo. La casa cinese promette miglioramenti della latenza di rete in aree con segnale debole o reti congestionate, miglioramenti nel passaggio tra Wi-Fi e rete cellulare, maggiore rapidità di recupero del segnale e non solo.

La serie può contare inoltre sulla prima certificazione al mondo TÜV Rheinland High Network Performance e su BeaconLink, che utilizza protocolli di comunicazione proprietari per potenziare la trasmissione Bluetooth per abilitare comunicazioni a una distanza fino a 200 metri, per eventuali chiamate vocali in situazioni di emergenza senza copertura di rete.

Prezzi e offerte lancio di OPPO Reno12 e Reno12 Pro in Italia

OPPO Reno12 Pro è disponibile all’acquisto già da oggi, 18 giugno, su OPPO Store, Amazon e presso i principali rivenditori al prezzo consigliato di 599,99 euro. OPPO Reno12 sarà invece acquistabile nei prossimi giorni, sempre presso gli stessi canali, al prezzo consigliato di 499,99 euro.

Fino al 21 luglio 2024, su OPPO Store si potrà avere uno sconto a carrello di 100 euro su Reno12 Pro e di 80 euro su Reno12 sfruttando il programma trade-in; su Amazon, dal 18 al 25 luglio 2024 sarà possibile acquistare Reno12 e Reno12 Pro e ottenere un credito Amazon di rispettivamente 30 e 50 euro, da utilizzare per acquisti futuri sul sito.

Acquista OPPO Reno12 Pro su OPPO Store

Acquista OPPO Reno12 Pro su Amazon