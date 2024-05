Come preventivato, OPPO ha presentato oggi in Cina due nuovi smartphone Android della gamma Reno: parliamo di OPPO Reno12 e OPPO Reno12 Pro, due modelli con display curvi che puntano molto sul design (e ovviamente non solo). Scopriamo insieme tutti i dettagli tra specifiche tecniche, funzionalità, design e prezzi, anche se per il momento dovremo accontentarci di quelli per il mercato cinese.

OPPO Reno12 e Reno12 Pro ufficiali in Cina con OLED e cuore MediaTek

Da noi è arrivato solo OPPO Reno11 F 5G della precedente gamma, ma in Cina è già il momento di andare avanti: in queste ore la casa cinese ha presentato ufficialmente OPPO Reno12 e OPPO Reno12 Pro, due nuovi smartphone Android di fascia media che risultano più sottili, leggeri e resistenti rispetti ai diretti predecessori. La nuova coppia non si differenzia più di tanto, e condivide parecchio sia a livello estetico sia lato specifiche tecniche.

Entrambi offrono uno schermo OLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, con un telaio centrale realizzato in lega di alluminio pressofuso, pensato per ridurre i danni in caso di caduta. A cambiare è il cuore firmato MediaTek: su Reno12 c’è un Dimensity 8250, mentre su Reno12 Pro c’è un Dimensity 9200+, affiancati entrambi da 12 o 16 GB di RAM e da un massimo di 512 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è composto da quattro sensori in tutto: sul retro c’è una tripla fotocamera con sensore principale (LYT600 su Reno12 e IMX890 su Reno12 Pro) da 50 MP, teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 2x e sensore ultra-grandangolare da 8 MP, mentre frontalmente trova spazio una fotocamera da 50 MP. Non cambia la connettività, che vede 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC e porta USB Type-C, così come la batteria, sempre da 5000 mAh con ricarica rapida da 80 W.

Per comprendere meglio le poche differenze a livello tecnico, le abbiamo evidenziate qui sotto.

Specifiche tecniche di OPPO Reno12: display OLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC MediaTek Dimensity 8250 octa-core

12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale LYT600 da 50 MP (f/1.8), teleobiettivo da 50 MP (f/2.0) e sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2, 112° FoV)

da 50 MP (f/1.8), teleobiettivo da 50 MP (f/2.0) e sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2, 112° FoV) fotocamera anteriore da 50 MP (f/2.0)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, porta USB Type-C

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 80 W

Android 14 con ColorOS 14

dimensioni e peso: 161,4 x 74,8 x 7,25 mm, 179 g

Specifiche tecniche di OPPO Reno12 Pro: display OLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC MediaTek Dimensity 9200+ octa-core

octa-core 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale IMX890 da 50 MP (f/1.8), teleobiettivo da 50 MP (f/2.0) e sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2)

da 50 MP (f/1.8), teleobiettivo da 50 MP (f/2.0) e sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) fotocamera anteriore da 50 MP (f/2.0)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC, GPS, porta USB Type-C

batteria da 5000 mAh con ricarica cablata da 80 W

Android 14 con ColorOS 14

dimensioni e peso: 161,4 x 74,8 x 7,55 mm, 183 g

Anche lato design OPPO Reno12 e Reno12 Pro sono quasi identici: cambiano solamente le colorazioni (tre per ciascuno) e qualche piccolo dettaglio che un occhio non troppo attento non noterebbe (come la barra orizzontale su due versioni del modello Pro, in corrispondenza del logo OPPO, e l’obiettivo principale più grande).

Prezzi e uscita di OPPO Reno12 e Reno12 Pro

OPPO Reno12 e OPPO Reno12 Pro sono disponibili all’acquisto in Cina in prevendita fin da subito in diverse configurazioni ai seguenti prezzi consigliati:

OPPO Reno12: 12-256 GB a 2699 yuan (circa 350 euro) 12-512 GB a 2999 yuan (circa 389 euro) 16-256 GB a 2999 yuan (circa 389 euro) 16-512 GB a 3199 yuan (circa 415 euro)

OPPO Reno12 Pro: 12-256 GB a 3399 yuan (circa 441 euro) 16-256 GB a 3699 yuan (circa 480 euro) 16-512 GB a 3999 yuan (circa 519 euro)



Per il momento non abbiamo informazioni riguardanti l’eventuale lancio sul mercato europeo e i relativi prezzi. Considerando che la serie OPPO Reno11 è arrivata da noi con il solo modello OPPO Reno11 F 5G, non sappiamo se i due nuovi device si faranno vedere anche da noi: continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati.