Google Gemini, la soluzione proposta dal colosso di Mountain View nel tentativo di contrastare le alternative messe in campo dalla concorrenza, è sempre più presente in gran parte dei prodotti e servizi offerti dall’azienda ai propri utenti.

Le novità non mancano e gli sforzi di Google sono notevoli, nel corso delle ultime settimane abbiamo visto per esempio come l’app di Gemini per Android sia diventata ufficialmente disponibile anche nel Bel Paese tramite lo store dell’azienda, abbiamo visto come l’IA della società sia arrivata su Google Messaggi in forma stabile, come nel prossimo futuro arriverà sui dispositivi con Google TV (e forse anche su TV e box TV dotati di Android TV), come la versione Advanced consenta il caricamento di fogli di calcolo e l’analisi dei dati, oltre a tutta una serie di funzionalità integrate nei Chromebook Plus grazie all’IA di Google.

Oggi, grazie al lavoro del cacciatore di codici assembledebug, scopriamo insieme una possibile novità in arrivo nel prossimo futuro, qualcosa che potrebbe rendere Gemini più simile a Google Assistant per certi versi.

In futuro potreste poter cambiare la voce di Google Gemini

Molti di voi potrebbero aver notato una differenza tra Google Assistant e Gemini per quel che riguarda la voce con cui i due strumenti rispondono alle richieste degli utenti, l’assistente permette da tempo di scegliere una tipologia di voce differente che si adatti maggiormente ai gusti dell’utente, mentre Gemini non fornisce alcun tipo di opzione da questo punto di vista.

Tutto ciò potrebbe cambiare nel prossimo futuro, almeno stando a quanto individuato dallo sviluppatore menzionato in apertura nell’ultima versione Beta dell’app Google per Android (versione 15.24.28.29.arm64 beta); è stata infatti individuata una nuova opzione nelle impostazioni “Voce” chiamata selezione vocale, la cui descrizione recita “Scegli quale voce dovrebbe essere preferita per le risposte vocali per la Ricerca“.

Al momento sono presenti due sole voci, denominate Ruby e River, elencate come opzioni all’interno di questa impostazione, tentando di sceglierne una però non viene restituito nessun output sonoro, segno di come al momento la novità sia ancora in fase di sviluppo; per adesso inoltre, non è chiaro se le due voci in questione siano completamente nuove o se si tratti di voci già disponibili con l’assistente Google e che sono semplicemente state rinominate.

L’app Google offre sezioni separate nelle Impostazioni per l’assistente e per Gemini, se la prima soluzione offre come detto la possibilità di modificare il tipo di voce, il chatbot IA dell’azienda al momento non vanta la medesima possibilità; non è chiaro perché la novità individuata sia presente nelle Impostazioni generali dell’app invece che nell’apposita sezione dedicata a Gemini, forse potrebbe trattarsi di una semplificazione voluta dall’azienda per quel che concerne la selezione delle voci disponibili.

Ad ogni modo, è più che lecito presumere che anche Gemini riceverà, nel prossimo futuro, la possibilità di modificare la tipologia di voce, non ci resta che attendere per scoprire se le modifiche verranno apportate solo al chatbot o anche all’assistente.