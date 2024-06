Dopo un periodo in fase beta, qualche settimana fa Google Gemini ha fatto capolino su Google Messaggi anche sulla versione stabile, perlomeno negli Stati Uniti. Gli utenti che hanno ricevuto la funzione possono iniziare una conversazione con il chatbot allo stesso modo in cui avviano una chat normalmente, ma in queste ore il solito Assemble Debug ci segnala l’arrivo di una novità ulteriore.

Google Messaggi vuole facilitare le chat con Gemini

A quanto pare Google sta lavorando a un modo per rendere ancora più immediato l’avvio di una chat con Google Gemini all’interno dell’app Messaggi per Android. In questo momento è necessario premere sul pulsante in basso a destra e selezionare Gemini come “contatto”, ma sembra che in futuro il tutto potrà avvenire in modo ancora più rapido.

Come segnalato da Assemble Debug (via Android Authority) con la versione 20240610_01_RC00 beta e probabilmente qualche sua solita “modifica” lato flag, Google Messaggi integra un nuovo pulsante FAB al di sopra di quello per avviare una nuova conversazione, in modo da saltare un passaggio e passare direttamente al chatbot. Come si può facilmente notare, il pulsante in questione risulta più piccolo di quello inferiore: non sappiamo se si tratti di una scelta voluta per non occupare troppo spazio oppure di un bug.

Questa novità ha dunque lo scopo di aumentare la semplicità e la rapidità di interazione con Google Gemini all’interno di Google Messaggi. Per il momento non è disponibile per tutti, nemmeno per gli iscritti al programma beta di Messaggi: per far parte di quest’ultimo potete comunque seguire questo link e in seguito procedere con gli aggiornamenti tramite il Google Play Store in maniera tradizionale. Vi lasciamo anche il badge per verificare di disporre della più recente versione, stabile o beta.