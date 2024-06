Dopo un’attesa di qualche mese, l’app Google Gemini è ufficialmente disponibile anche in Italia sul Google Play Store, oltre che in tanti altri Paesi europei. L’annuncio arriva dalla casa di Mountain View, con l’app che risulta effettivamente disponibile per l’installazione sugli smartphone Android compatibili.

L’app Google Gemini arriva in Italia: come installarla

Lo scorso febbraio vi abbiamo segnalato l’arrivo della lingua italiana per l’app Google Gemini (comunque già disponibile sul chatbot tramite browser), ma la compatibilità ufficiale per il nostro Paese ha dovuto attendere qualche mese. La casa di Mountain View annuncia oggi di aver allargato la disponibilità dell’applicazione all’Italia e ad altri Paesi europei, consentendo agli utenti di accedere ancora più facilmente alle funzionalità di intelligenza artificiale del chatbot.

L’app di Gemini permette di digitare, parlare o aggiungere un’immagine per diverse esigenze: potete scattare una foto per chiedere aiuto all’IA con le istruzioni per fare qualcosa, ricevere una mano per scrivere un messaggio e tanto altro. Come accedere al chatbot? Su Android potete scaricate l’app Gemini dal Google Play Store o attivate l’opzione tramite Google Assistant, e potrete utilizzare Gemini scorrendo con il dito a destra, premendo il pulsante di accensione su determinati telefoni o direttamente con “Ehi Google”.

Gemini può anche offrire aiuto contestuale direttamente sullo schermo: richiamandolo similmente all’assistente, può riassumere e rispondere a domande su una pagina web, sul contenuto di un video e offrire tante altre informazioni. Alcune delle principali funzionalità che solitamente risultavano offerte da Assistant, sono accessibili con Gemini, ma Google fa sapere di essere al lavoro per supportarne altre in futuro.

In base a quanto riportato da Google, l’app richiede uno smartphone Android con almeno 2 GB di RAM e Android 10 (non solo Pixel, dunque), e l’Assistente deve essere impostato su una delle lingue idonee (tra cui l’italiano). Se volete provare l’app Google Gemini sul vostro smartphone Android, non dovete fare altro che scaricarla dal Google Play Store seguendo il badge qui in basso. In alcuni casi dallo smartphone potrebbe darvi tuttora un’incompatibilità, ma potreste riuscire a installare comunque l’app passando dal Play Store attraverso il PC. Vi ricordiamo che potete sempre accedere al chatbot attraverso il sito web, con funzionalità limitate.