Google non sta mai con le mani in mano, e in questi giorni in particolar modo: oltre ad aver mostrato tante novità al Google I/O 2024 lato intelligenza artificiale e non solo, la casa di Mountain View è al lavoro su alcune funzionalità da aggiungere a Google Foto, Google Contatti, Google Chrome e su novità per la funzione Sottotitoli in tempo reale di Android. Andiamo a scoprire di che si stratta.

Un po’ più di ordine con questa funzione di Google Foto

Iniziamo da Google Foto, un’app che viene spesso utilizzata non solo come servizio di backup, ma anche come normale applicazione galleria. Chi la utilizza in entrambi i modi troverà interessante la funzione sulla quale sta lavorando Big G, che consentirà di eseguire il backup delle foto da altre app mantenendo il feed principale “pulito” e al riparo dal “disordine”.

Attualmente Google Foto mostra nella visualizzazione principale tutte le immagini sottoposte a backup della cartella DCIM, e per visualizzare altro (come i file generati da altre applicazioni) serve andare in “Raccolta > Foto sul dispositivo“, con cartelle organizzate in base alle cartelle del dispositivo stesso. Anche queste ultime possono essere salvate sul cloud, andando ad aggiungerle manualmente all’interno delle impostazioni dell’app: facendo questo, le immagini (compresi GIF, adesivi, documenti scansionati e non solo) vengono visualizzate insieme alle altre foto della cartella DCIM.

A partire da Google Foto 6.813, il solito AssembleDebug ha scovato qualcosa di più concreto su una funzione che abbiamo iniziato a scoprire qualche settimana fa: in futuro, le impostazioni di Foto avranno una sezione dedicata che ospiterà opzioni per raggruppare le immagini da altre app in modo da personalizzare meglio la visualizzazione del feed principale.

Le possibilità saranno quattro: “Show all” mostrerà tutto nella schermata principale senza fare distinzioni particolari, “Hide clutter” proverà a nascondere un po’ di disordine mettendo da parte i contenuti con priorità inferiore (come GIF e meme, ad esempio), mentre “Show none” andrà a nascondere tutti i contenuti aggiuntivi, pur continuando a eseguirne il backup; con l’opzione personalizzata sarà infine possibile scegliere il comportamento per le specifiche applicazioni (come WhatsApp).

Questi cambiamenti non sono al momento disponibili all’interno dell’app Google Foto per Android, ma si faranno probabilmente vedere con una delle prossime versioni. Nell’attesa potete verificare di disporre della versione più recente seguendo il badge qui sotto.

Novità per i widget di Google Contatti

L’app Google Contatti sta ricevendo diverse novità in queste ultime settimane. Giusto qualche ora fa vi abbiamo segnalato un cambiamento riguardante il pulsante mobile (FAB), sostituito da un più discreto “+” per l’aggiunta di nuovi contatti. Quest’oggi vi parliamo invece dell’implementazione di una novità che permette di visualizzare le ultime notifiche di alcuni contatti direttamente sui widget.

Questa funzione aveva iniziato a mostrarsi qualche mese fa, ma ora sembra in distribuzione per i widget con i contatti singoli, che possono mostrare una campanella nell’angolo in alto a destra con la presenza di notifiche (come chiamate perse o messaggi in arrivo da quel contatto). A quanto pare, la novità è in rollout a partire dalla versione 4.31 di Google Contatti.

Google Chrome velocizza la cancellazione dei dati di navigazione

Google Chrome per Android sta iniziando a mostrare un’utile scorciatoia per andare rapidamente a cancellare i dati di navigazione. Premendo sui tre puntini in alto a destra è possibile selezionare “Cancella dati di navigazione” per cancellare cronologia, schede, cookie, cache e altri dati di un determinato lasso temporale.

Questa novità consente di accedere molto più rapidamente alla funzione, senza andare alla sua ricerca all’interno delle tante impostazioni dell’applicazione per Android. Per verificare di disporre della più recente versione di Google Chrome potete seguire il badge qui in basso.

Sottotitoli in tempo reale ancora più completi in arrivo

Chiudiamo con novità riguardanti i Sottotitoli in tempo reale (Live Caption), che hanno debuttato ormai da qualche anno su Android. Come forse saprete, la funzione è in grado di mostrare sottotitoli di qualsiasi contenuto appare sullo schermo: utile per situazioni nelle quali non possiamo aumentare il volume. Secondo quanto riportato da AssembleDebug, Google è al lavoro per introdurre diverse funzionalità di personalizzazione riguardanti questa funzione.

In base a quanto riferito e allo screenshot qui sotto, Live Caption includerà presto le emoji nella trascrizione e consentirà di scegliere se mostrarle o meno tra i sottotitoli; non solo, la funzione potrà mostrare l’intensità emotiva nel discorso ed eventualmente enfatizzarla nella trascrizione, oppure mostrare un effetto di durata per le parole. Questi cambiamenti potrebbero aiutare a comprendere ancora meglio il tono del discorso sottotitolato, ma per vederli in azione dovremo attendere ancora un po’.

Queste funzionalità sono state individuate nella variante completa dell’app Android System Intelligence, presente non solo sulla serie Google Pixel. Proprio per questo ci aspettiamo di vederle su tanti smartphone. Staremo a vedere: siamo sicuri che torneremo in futuro sull’argomento.