Nonostante l’enorme successo a livello globale di Google Chrome, browser che domina il suo settore in lungo e in largo, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View continua a lavorare al suo miglioramento, risolvendo i bug riscontrati dagli utenti e introducendo piccole novità, sia grafiche che funzionali, in modo da poter offrire un’esperienza sempre più piacevole.

E l’ultimo esempio del lavoro del team di Google ci è arrivato nelle scorse ore: con un post sul blog ufficiale, infatti, gli sviluppatori hanno annunciato l’introduzione di una nuova funzione chiamata Minimized Custom Tabs.

Google Chrome migliora l’esperienza con una novità

Così come viene spiegato dagli sviluppatori, si tratta di una soluzione studiata per consentire agli utenti di passare facilmente dall’app nativa al contenuto Web.

È sufficiente un semplice tocco sul pulsante apposito nella barra Chrome Custom Tabs per ridurre a icona una scheda personalizzata in una finestra compatta e mobile Picture-in-Picture.

A dire di Google, grazie a questa perfetta integrazione viene reso possibile il multitasking in tutte le situazioni, con un deciso miglioramento dell’esperienza di navigazione Web in-app e, toccando la finestra mobile, gli utenti possono facilmente ingrandire la scheda, riportandola alle sue dimensioni originali.

Il colosso di Mountain View precisa che questa modifica avviene a livello di browser e, pertanto, gli sviluppatori che utilizzano le Chrome Custom Tabs vedranno questa novità applicata automaticamente a partire dalla versione M124 di Chrome mentre gli utenti vedranno l’icona dedicata per ridurre nella barra Chrome Custom Tab.

Il team di Google Chrome si augura che anche gli altri browser implementino una soluzione simile a questa.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile del popolare browser per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: