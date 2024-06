Chrome è, senza ombra di dubbio, il browser più utilizzato al mondo. Questa diffusione è dovuta in gran parte alla grande dedizione degli sviluppatori di Google, sempre pronti a migliorare il suo funzionamento. Nelle ultime ore, per esempio, sono state apportate due modifiche molto interessanti al software.

Nel primo caso parliamo della Modalità Lettura. La funzione, utile per facilitare chi legge molto su Chrome e non vuole distrazioni, riguarda la possibilità di integrare le immagini nella modalità appena citata.

Stando a quanto riportato dall’esperto di browser @Leopeva64 sembra aver fatto marcia indietro, tornando a escludere i contenuti grafici. A quanto pare, nella versione desktop di Chrome potrebbe essere integrata una nuova icona, presente nel menu relativo alla funzione, in grado di attivare o meno la riproduzione delle immagini in Modalità Lettura.

Nonostante ciò, non è ancora noto se il caricamento di tali contenuti sarà attivo di default o meno.

Chrome’s Reading Mode will include images from web pages, I’m not sure if there will be a button to disable this feature:https://t.co/yT7PbAuL6w

.https://t.co/QwP0sjDX5v pic.twitter.com/WYi43tNj7Y — Leopeva64 (@Leopeva64) February 18, 2024

Non solo Modalità Lettura: come cambia la gestione delle schede personalizzate

Lo stesso @Leopeva64 ha poi rivelato come Google intende intervenire sul suo browser per quanto riguarda le schede personalizzate, che permettono interazioni in-app dal browser andando a rendere un tutt’uno Chrome e alcuni software.

Per rendere ancora più interessanti le schede personalizzate, queste potrebbero essere arricchite con una nuova barra inferiore. Il ricercatore appena citato ha, di recente, individuato un flag di Chrome che andrebbe proprio ad attivare la barra.

Una volta che il flag è attivato, viene mostrata una barra inferiore con tre pulsanti. Uno di essi è utilizzato per salvare la pagina nei preferiti, uno per la condivisione del contenuto e un terzo pulsante è utile per aprire l’hub di Page Insights.

Va comunque tenuto conto come il flag non lavora solo come attivo o inattivo, ma offre diverse possibili scelte che sembrano determinare l’ordine diverso dei suddetti pulsanti. In tal senso, al momento attuale non è dato sapere quale impostazione verrà scelta come definita da Chrome.