Google è sempre al lavoro per apportare miglioramenti o nuove funzionalità per le sue applicazioni e i suoi servizi. Quest’oggi parliamo in particolare di Google Chrome, che grazie a un paio di flag supporta la lettura a voce alta e una funzione per il rilevamento delle carte d’imbarco. Trattandosi ancora di funzionalità più o meno “sperimentali”, non sono disponibili per tutti: proseguite con la lettura per iniziare a scoprirle con un po’ di anticipo.

La lettura a voce alta ora funziona su Google Chrome Canary

Partiamo dalla funzionalità per la lettura a voce alta, disponibile in Chrome per Android a partire dalla versione Canary e attraverso l’attivazione di un flag in particolare (chrome://flags/#read-aloud per essere precisi). La funzione è disponibile da qualche tempo, ma solo con l’ultima release di Chrome Canary risulta veramente funzionante: per attivarla, dopo aver abilitato il flag, basta recarsi nel menu, come potete vedere nello screenshot qui in basso.

La funzione di lettura offre un’interfaccia apposita per mettere in pausa o mandare avanti e indietro, sottolinea le parole nel momento in cui vengono lette con scorrimento automatico della pagina (eventualmente disattivabile), consente di scegliere la velocità (da 0,5x fino a 4x) e offre diversi accenti (almeno per quanto riguarda la lingua inglese, come potete vedere).

Google al lavoro su una funzionalità per le carte d’imbarco su Chrome

Google sta inoltre lavorando a una funzionalità pensata per il rilevamento delle carte d’imbarco sul browser Chrome per Android. Quest’ultima si “nasconde” per ora dietro il flag sperimentale “Boarding Pass Detector” su Chrome Canary, ma il funzionamento non è ancora del tutto chiaro. Dovrebbe riuscire in futuro a rilevare automaticamente gli URL delle varie compagnie aeree per controllare eventuali dati relativi alle carte d’imbarco: in caso di esito positivo delle verifiche, potrebbe forse offrire agli utenti la possibilità di salvare direttamente le carte d’imbarco su Google Wallet.

Per il momento l’attivazione del suddetto flag non porta a nulla, ma trattandosi di una funzione sperimentale non siamo poi tanto sorpresi. Risulta comunque disponibile soltanto su Chrome Canary, almeno per ora. Quest’ultima è la versione sperimentale del noto browser, consigliabile solamente per gli utenti esperti e gli sviluppatori. Se volete provarla potete scaricarla gratuitamente attraverso il Google Play Store seguendo il badge qui in basso:

