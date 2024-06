In questi giorni TIM sta proponendo nuove offerte ricche di minuti e giga, ma non solo: oltre a TIM Mobile e TIM Mobile Digital, l’operatore sta mettendo a disposizione TIM Mobile e TV, l’offerta giusta per chi vuole abbinare il “solito” tutto incluso con l’intrattenimento in streaming, tra TIMVISION, Disney+, Netflix e Amazon Prime Video.

TIM Mobile e TV offre minuti, SMS, giga illimitati e intrattenimento

La nuova offerta TIM Mobile e TV include minuti di chiamate illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e giga illimitati con il 5G ULTRA dell’operatore: quest’ultimo consente di navigare fino a 2 Gbps e di avere la priorità di accesso alla rete mobile (il profilo 5G tradizionale consente di arrivare fino a 250 Mbps). Oltre alle tipiche soglie previste dalle regole sul roaming UE, sono previsti ogni mese anche 250 minuti, 250 SMS e 3 GB in roaming in Svizzera, Monaco, USA e Canada, e 250 minuti validi dall’Italia verso alcuni Paesi europei, USA e Canada (125 minuti per chiamare e 125 per ricevere).

In più viene incluso da TIM il pacchetto TIMVISION Intrattenimento, che comprende TIMVISION (con Eurosport e Discovery+), il piano standard con pubblicità di Disney+, il piano standard con pubblicità di Netflix e l’abbonamento Amazon Prime (con Prime Video, dunque). Chi ha già Disney+ o Netflix può trasferire il precedente abbonamento su TIMVISION, senza interruzioni.

TIM Mobile e TV ha un costo mensile di 29,99 euro in promozione (anziché 44,98 euro), con primo mese e attivazione online gratuiti (9,99 euro in negozio). Il costo di 29,99 euro al mese è composto dal prezzo scontato di 22,99 euro al mese (con addebito obbligatorio tramite Ricarica Automatica) e dal pacchetto TIMVISION Intrattenimento abbinato di default scontato a 7 euro al mese (invece di 14,99 euro). C’è anche la possibilità di abbinare un’altra offerta TIMVISION tra quelle disponibili, deselezionando quella “Intrattenimento”, ma la scelta deve essere fatta entro 25 giorni (altrimenti l’offerta “base” passerà da 22,99 euro al prezzo pieno di 29,99 euro).

Per le richieste online vengono chiesti 10 euro per la SIM (una tantum), di cui 5 euro di credito, mentre nei negozi TIM il costo è sempre di 10 euro, ma con 0,01 euro di credito. La proposta può essere attivata anche dai già clienti al costo di 19,99 euro. Per maggiori dettagli o per procedere con l’attivazione di TIM Mobile e TV basta seguire il link qui in basso.

Attiva TIM Mobile e TV