Siete interessati all’acquisto di uno smartphone Android pieghevole? Allora dovreste dare un’occhiata sullo shop online ufficiale di HONOR perché è attiva per poche ore un’importante offerta per HONOR Magic V2: il dispositivo è acquistabile con uno sconto di oltre 800 euro rispetto al prezzo di listino tra offerta e coupon, con in più la possibilità di abbinare bundle a prezzi ribassati. Vediamo come.

HONOR Magic V2 in super offerta: oltre 800 euro di sconto!

HONOR Magic V2 è uno smartphone pieghevole di fascia premium lanciato in Italia a inizio anno, alla fine di gennaio. Mette a disposizione un formato con apertura a libro, che vede uno schermo esterno LTPO OLED da 6,43 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e uno schermo interno, pieghevole, LTPO OLED da 7,92 pollici a risoluzione 2156 x 2344 (sempre con refresh rate fino a 120 Hz).

Per il cuore dello smartphone Android, HONOR ha pescato in casa Qualcomm e ha scelto lo Snapdragon 8+ Gen 2 con CPU octa-core, affiancandogli 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna (nella versione proposta da noi in Italia e attualmente in offerta). Il comparto fotografico è ricco, anche nel numero: sono infatti cinque le fotocamere a bordo, tre nella parte esterna e due “interne”; la tripla fotocamera offre un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 20 MP, mentre le altre due sono da 16 MP e sono integrate nei due schermi attraverso due fori.

Per reggere tutto questo, Magic V2 può contare su una batteria da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 66 W. Lo smartphone ha debuttato con MagicOS 7.2 e Android 13, ma in queste settimane è in corso la fase beta di MagicOS 8.0 con Android 14.

HONOR Magic V2 ha esordito in Italia a fine gennaio 2024 al prezzo consigliato di 1999,90 euro nella sola versione da 16-512 GB, ma dal 7 al 10 giugno 2024 è attiva una vendita flash con un’offerta generosa: lo smartphone viene scontato di 770 euro e può essere acquistato a 1229,90 euro, che scende a 1106,91 euro col coupon AHFANS10P, eventualmente con finanziamento a tasso zero in 24 rate (TAN e TAEG 0%). Chi lo desidera può anche approfittare dei bundle con prezzi di favore: si possono abbinare HONOR Watch 4 o il caricabatterie HONOR SuperCharge da 66 W aggiungendo 19,90 euro, oppure il tablet HONOR Pad 8 aggiungendo 129,90 euro (listino di 349,90 euro).

Per approfittarne subito basta seguire il link qui in basso verso lo shop ufficiale HONOR prima del termine o dell’esaurimento delle scorte:

