Presso il Porsche Experience Center di Lipsia, HONOR ha da pochi minuti annunciato la disponibilità italiana di HONOR Magic V2, lo smartphone pieghevole a libro più sottile al mondo già annunciato in Cina nel luglio 2023 e, successivamente, in versione global all’IFA di Berlino dello scorso settembre.

Si tratta di uno smartphone Android che può contare su specifiche tecniche di fascia flagship e su alcune scelte di design decisamente all’avanguardia, abbinate a un prezzo di listino alto, in linea con quello della concorrenza nel segmento dei pieghevoli, ma reso molto più allettante da un’offerta di lancio proposta dal produttore cinese sullo store ufficiale. Scopriamo tutti i dettagli.

HONOR Magic V2 arriva in Italia

HONOR ha scelto la città tedesca di Lipsia per annunciare la disponibilità europea, Italia inclusa, del proprio flagship pieghevole che, pur arrivando sul mercato a distanza di alcuni mesi dalla presentazione sul mercato cinese dello scorso 12 luglio e dalla presentazione globale tenutasi durante l’IFA di Berlino dello scorso settembre, può dire la sua sotto molti punti di vista, offrendo ancora oggi una scheda tecnica in linea con quella dei principali competitor, ovvero Samsung Galaxy Z Fold5 e OnePlus Open, e alcune peculiarità come lo spessore notevolmente ridotto.

Grazie a una serie di miglioramenti nei materiali, nella manifattura e nella struttura delle cerniere, nonché all’innovativo design del sistema di raffreddamento e a una serie di sofisticate tecniche di assottigliamento, HONOR Magic V2 ha raggiunto uno squisito form factor ultrasottile di 9,9 mm e un peso di 231 grammi. Questa straordinaria impresa testimonia la costante dedizione di HONOR a spingersi oltre nell’innovazione su materiali e processi, esemplificando la ricerca del massimo in termini di filosofia di design e di intenzioni nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione. Con HONOR Magic V2, gli smartphone pieghevoli sono in grado non solo di mettersi in competizione con l’offerta attuale, ma anche di superare i tradizionali smartphone di punta in termini di eleganza, leggerezza e spessore. Questo risultato fondamentale ha accelerato l’arrivo di una nuova era nel settore degli smartphone, annunciando lo schermo pieghevole come l’innovazione che cambierà il gioco per le generazioni future.

Il pieghevole in pillole

HONOR Magic V2 è uno smartphone Android pieghevole a libro di fascia premium che può vantare il record di pieghevole più sottile al mondo grazie ai soli 4,7 mm di spessore da aperto, che diventano 9,9 mm da chiuso (leggermente superiore allo spessore di uno smartphone tradizionale). Grazie alla cerniera in titanio, completamente riprogettata rispetto al passato, HONOR è riuscita a contenere gli ingombri, aumentare la resistenza del meccanismo di piegatura e alleggerire il dispositivo, che pesa 231 grammi, quanto un qualsiasi flagship dalle dimensioni generose.

Lui però offre due display LTPO OLED: quello esterno è da 6,43 pollici (con form factor in 20:9, convenzionale, risoluzione FHD+ eluminosità di picco a 2500 nit) e quello interno è da addirittura 7,92 pollici; il dato più interesante è quello relativo alla dimmerazione (frequenza di aggiornamento della retroilluminazione) che si spinge fino a 3840 Hz per proteggere al meglio la vista dell’utente in qualsiasi condizione di luminosità.

Il comparto fotografico si articola su un totale di cinque fotocamere: due “anteriori”, una per display, da 16 megapixel e tre a comporre il comparto fotografico principale che sporge di qualche millimetro dalla scocca posteriore, realizzata in vetro o in eco-pelle a seconda della colorazione; i sensori principale e ultra-grandangolare sono da 50 megapixel, mentre il terzo sensore è un teleobiettivo (stabilizzato otticamente) da 20 megapixel che consente lo zoom ottico 2,5x (digitale fino al 40x).

HONOR Magic V2 può vantare una scheda tecnica da flagship di fine 2022: il cuore pulsante è lo Snapdragon 8+ Gen 2 di Qualcomm, affiancato da 16 GB di RAM e da 512 GB di spazio di archiviazione, tenuto a bada da un sistema di raffreddamento (Ultra-thin Bionic VC Cooling System) da primo della classe. Troviamo poi un comparto connettività completissimo (5G, Wi-Fi 6E e NFC tra le altre specifiche) e una batteria al silicio-carbonio da 5000 mAh con supporto alla ricarica cablata a 66 W.

Infine, il sistema operativo è la MagicOS 7.2 basata su Android 13: si tratta di un’interfaccia utente abbastanza completa arricchita di alcune funzionalità ottimizzate ad hoc per gli smartphone pieghevoli; immaginiamo, inoltre, che presto arriverà l’aggiornamento alla MagicOS 8.0 basata su Android 14, fresca di annuncio.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo HONOR Magic V2.

Dimensioni da aperto: 156,7 x 145,4 x 4,7 mm (retro in eco-pelle) o 4,8 mm (retro in vetro)

x x (retro in eco-pelle) o (retro in vetro) Dimensioni da chiuso: 156,7 x 74,1 x 9,9 mm (eco-pelle) o 10,1 mm (vetro)

x x (eco-pelle) o (vetro) Peso: 231 grammi (eco-pelle) o 237 grammi (vetro)

(eco-pelle) o (vetro) Display interno: Foldable LTPO OLED da 7,92″ con risoluzione 2156 x 2344 pixel e refresh rate fino a 120 Hz

da con risoluzione x e refresh rate fino a Display esterno: LTPO OLED da 6,43″ FHD+ fino a 120 Hz

da fino a SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 16 GB (RAM) e 512 GB (spazio di archiviazione)

(RAM) e (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: tripla (50 + 50 + 20 MP)

(50 + 50 + 20 MP) Fotocamera anteriore: singola (16 MP), una per display

(16 MP), una per display Reti mobili e Connettività: 5G (SA/NSA), Wi-Fi 6e , Bluetooth 5.3 , GPS (dual-band), NFC , IR , USB Type-C 3.1 (con uscita video)

(SA/NSA), , , (dual-band), , , (con uscita video) Lettore delle impronte digitali: montato lateralmente

Batteria: 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 66 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: MagicOS 7.2 basata su Android 13

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di HONOR Magic V2, vi rimandiamo alla scheda tecnica completa.

Porsche Design HONOR Magic V2 RSR

Dalla collaborazione tra HONOR e Porsche Design, nasce poi il PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR, variante extra-lusso che differisce dal modello base per alcune scelte di stile, come la linea di volo della parte posteriore che ricorda il cofano di una Porsche 911, la colorazione e i materiali. L’unica colorazione, esclusiva, è chiamata Porsche Agate Grey.

Il dispositivo pesa 234 grammi e ha uno spessore di 9,9 mm ma è dotato di uno scudo antigraffio chiamato NanoCrystal Shield che migliora durabilità e resistenza del dispositivo. Sul fronte delle performance, è tutto invariato, al netto delle memorie che salgono a 16 GB e 1 TB, rispettivamente per la RAM e lo spazio di archiviazione.

Previous Next Fullscreen

Disponibilità, prezzo e promo lancio di HONOR Magic V2

HONOR Magic V2 è disponibile in Italia, a partire da oggi, nelle due colorazioni Purple (con retro in vetro) e Elegant Black (con retro in eco-pelle) e nella singola configurazione con 16 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, proposta al prezzo di listino di 1999,90 euro con la possibilita però di pagarlo 1499,90 euro.

Acquista HONOR Magic V2 sullo store di HiHonor

HONOR ha infatti messo in piedi una serie di iniziative per rendere decisamente più allettante il nuovo pieghevole: sul sito ufficiale HiHonor è infatti possibile usufruire di un’offerta lancio che consente di risparmiare una bella cifra sul prezzo di listino ma anche di ricevere alcuni graditi omaggi:

Tramite il coupon ATUTTOANDROIDV2 è possibile ricevere ben 500 euro di sconto per l’acquisto di HONOR Magic V2 (il prezzo finale scende quindi a 1499,90 euro ).

è possibile ricevere ben per l’acquisto di (il prezzo finale scende quindi a ). Acquistando lo smartphone, è possibile ricevere in omaggio la cover ufficiale HONOR Magic V2 Cover , il caricabatterie HONOR Supercharge da 66W e un terz0 regalo a scelta tra le cuffie true wireless HONOR Earbuds 3 Pro e lo smartwatch HONOR Watch 4 .

la cover ufficiale , il caricabatterie e un terz0 regalo a scelta tra le cuffie true wireless e lo smartwatch . Acquistando lo smartphone, è possibile ricevere 6 mesi di protezione dello schermo HONOR Care (trovate qua termini e condizioni del servizio).

Ricordiamo, inoltre, che lo store di HONOR consente di pagare in 3 rate senza interessi con Klarna e di effettuare un reso gratuito entro 14 giorni. È inoltre prevista la spedizione gratuita (in 1-2 giorni lavorativi) per tutti gli ordini superiori ai 99,90 euro.

In conclusione, non abbiamo ancora informazioni circa la disponibilità e il prezzo di listino per quanto concerne la versione extra-lusso PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR che arriverà comunque in Italia: si tratta di dettagli che verranno diffusi in un secondo momento dal produttore cinese.

