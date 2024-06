Prosegue la crescita a livello mondiale della vendita dei dispositivi wearable. I dati forniti dall’ultima ricerca condotta dall’International Data Corporation (IDC), la società di ricerche e analisi di mercato, restituisce un quadro interessante, soprattutto per quel che riguarda gli smartwatch Samsung.

Come sta andando il mercato dei dispositivi wearable

Il 2024 è iniziato positivamente per il mercato dei dispositivi wearable; nel primo trimestre dell’anno c’è stato un incremento dell’8.8% delle spedizioni. Nonostante questo dato i prezzi medi di vendita sono diminuiti per il quinto trimestre consecutivo scendendo nei primi tre mesi del 2024 dell’11%. Una situazione contrastante anche quella che ha interessato Samsung.

Nel corso del primo trimestre di quest’anno Samsung ha venduto qualcosa come 10.6 milioni di dispositivi wearable, tra cui Galaxy Fit 3 e Galaxy Watch 6. Questi dati hanno consentito un miglioramento della quota di mercato che è passata da 9% del primo trimestre del 2023 al 9.3% del primo trimestre di quest’anno, con un incremento complessivo del 13% rispetto all’anno scorso. Nonostante questo Samsung è uscita dalla top 3 della classifica delle vendite dei dispositivi wearable con una diminuzione del 5.1% per quel che riguarda propriamente il volume delle vendite dei soli smartwatch. Le previsioni per Samsung sono comunque positive considerando come nei prossimi mesi dovrebbe esserci il lancio di diversi smartwatch, tra cui Galaxy Watch FE, Galaxy Watch7 e Galaxy Watch7 Ultra.

A livello globale la classifica dei brand con il maggior numero di vendite di smartwatch vede al primo posto Apple che ha registrato la distribuzione di 20.6 milioni di prodotti. Anche in questo caso c’è un dato “contrastante” se si pensa a come rispetto allo scorso anno gli Apple Watch abbiano subito un calo delle vendite del 18.9%. L’uscita dell’Apple Watch Series 10, che dovrebbe avvenire nel corso del terzo o del quarto trimestre di quest’anno, potrebbe cambiare le cose.

Al secondo posto di questa classifica c’è Xiaomi che con i suoi dispositivi economici basati su Wear OS è riuscita a vendere 11.8 milioni di prodotti conquistando una quota di mercato del 10.5%. Numeri pazzeschi se confrontati con quelli dello scorso anno. Nel primo trimestre del 2023, infatti, Xiaomi aveva venduto “solo” 8.2 milioni di dispositivi con una crescita del 43.4%.

Il terzo gradino del podio è stato conquistato da Huawei che ha avuta una crescita annuale clamorosa del 72.4%. 10.9 milioni di dispositivi wearable venduti nel primo trimestre di quest’anno; numeri che hanno permesso a Huawei di superare proprio Samsung e di passare da una quota di mercato del 6.1% nel 2023 a quella del 9.6% di quest’anno.