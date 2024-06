Samsung Galaxy Watch FE è sempre più vicino: il nuovo smartwatch “economico” del produttore potrebbe essere presentato durante il Galaxy Unpacked del mese prossimo in buona compagnia, e in queste ore sono spuntate interessanti anticipazioni al riguardo, che ci mostrano il design e ci parlano di quasi tutte le presunte specifiche tecniche.

Samsung Galaxy Watch FE tra immagini e specifiche tecniche (quasi) complete

L’evento Unpacked di luglio sarà probabilmente ricco di novità in casa Samsung: oltre alla nuova gamma di smartphone pieghevoli, composta da Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, il produttore dovrebbe lanciare l’attesissimo Galaxy Ring e la nuova gamma di smartwatch. In tal senso, Samsung dovrebbe proporre non solo i dispositivi della serie Galaxy Watch7 (Galaxy Watch7 Ultra compreso, che abbiamo visto di recente in alcune immagini), ma anche un modello completamente inedito.

Stiamo parlando naturalmente di Samsung Galaxy Watch FE, il dispositivo che potrebbe costituire la motivazione di un mancato lancio (finora) davvero globale di Samsung Galaxy Fit3. Il nuovo modello potrebbe prendere il posto sul mercato di Samsung Galaxy Watch4, tuttora in vendita a street price intorno ai 100 euro, prendendo in “prestito” alcune delle sue caratteristiche tecniche.

Grazie al leaker Sudhanshu Ambhore, possiamo dare un’occhiata a quello che dovrebbe essere il design di Samsung Galaxy Watch FE e a quasi tutte le sue presunte specifiche tecniche. Iniziando dalle immagini, possiamo notare uno smartwatch dal design piuttosto simile a quello di Galaxy Watch4, con bordi non particolarmente sottili intorno allo schermo, quadrante rotondo e doppio pulsante sul lato destro. Le colorazioni rappresentate sono tre, tutte con corpo in alluminio: una più classica, nera (con cinturino nero), e due più vivaci (argento e oro rosa, con cinturino azzurro o rosa). Non è da escludere che Samsung possa rendere i cinturini intercambiabili con quelli di Galaxy Watch4 o di altri modelli della serie.

Come anticipato, la fonte ha diffuso alcune delle presunte specifiche tecniche di Galaxy Watch FE, riguardanti in particolare la versione Bluetooth da 40 mm (ma almeno in parte riconducibili anche ad eventuali altri varianti). Lo smartwatch dovrebbe offrire uno schermo Super AMOLED da 1,2 pollici a risoluzione 396 x 396 ed essere mosso dal chipset Exynos W920 (lo stesso di Galaxy Watch4), affiancato da 1,5 GB di RAM e da 16 GB di memoria interna. Lato connettività dovrebbero essere presenti WiFi 802.11 a/b/g/n dual band, Bluetooth 5.0, GPS e NFC.

La batteria da 247 mAh promette a quanto pare un’autonomia di 30 ore e risulterà compatibile con la ricarica wireless magnetica. Non dovrebbero mancare resistenza all’acqua fino a 50 metri, con certificazione IP68 e MIL-STD-810H, microfono, speaker, vibrazione e una sensoristica completa (accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore di luminosità, sensore ottico per il battito cardiaco, sensore per l’analisi dell’impedenza bioelettrica). Viene inoltre riportata la presenza di Wear OS con One UI 5.0 Watch e della compatibilità con smartphone dotati di almeno Android 11 e 1,5 GB di RAM.

Insomma, Samsung sembra proprio decisa a voler ampliare la gamma Fan Edition, che negli ultimi mesi ha visto entrare in gioco lo smartphone Galaxy S23 FE, le cuffie Galaxy Buds FE e i tablet Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+. Come ulteriore conferma, in questi giorni è spuntata una pagina dedicata al nuovo smartwatch (SM-R861) sul sito ufficiale di Samsung dedicato al Regno Unito e all’America Latina.

Vista la quantità di informazioni, ci aspettiamo dunque un debutto di Samsung Galaxy Watch FE durante il Galaxy Unpacked di luglio 2024. Siete interessati ad acquistare il nuovo smartwatch? Che prezzo di vendita vi aspettate?

In copertina Samsung Galaxy Watch6