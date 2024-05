Trapelano in Rete voci secondo cui la prossima serie di Samsung Galaxy Watch 7, saranno presentati in tre versioni, aggiungendo un premium denominato “Ultra”. Tuttavia, potrebbe non essere il nome definitivo scelto da Samsung, c’è un’alta probabilità di chiamarsi “Samsung Galaxy Watch X”.

Questo nuovo orologio Samsung, rappresenterà sicuramente una sfida diretta alla serie Apple Watch Ultra. Proprio per questo motivo, infatti, Samsung potrebbe aver deciso di abbandonare la dicitura “Ultra”, sicuramente per evitare confusione e soprattutto per differenziarsi ulteriormente dai suoi concorrenti. La competizione sarà particolarmente accesa, con Samsung che punta ad offrire caratteristiche sempre più avanzate e prestazioni superiori.

Galaxy Watch X: maggiore resistenza all’acqua e batteria potenziata

Per il nuovo Galaxy Watch 7, le immersioni saranno un fattore chiave. Infatti voci di corridoio dichiarano che il nuovo Galaxy Watch X sarà resistente all’acqua fino a 100 metri, con la stessa classificazione di resistenza all’acqua dell’Apple Watch Ultra.

La resistenza all’acqua è indicata come una classificazione di pressione, misurata in atmosfere (ATM), quindi la profondità reale che si può raggiungere è sicuramente inferiore: 40 metri nel caso dell’Apple Watch e molto probabilmente anche per il Watch di Samsung.

Si suppone, inoltre, che il Samsung Galaxy Watch X, avrà una durata della batteria migliore rispetto ai suoi fratelli, con un’autonomia fino a quattro giorni (100 ore). Per confronto, il Galaxy Watch 6 Classic dichiara fino a 40 ore di autonomia, il Watch 5 Pro fino a 80 ore, e l’Apple Watch Ultra promette 36 ore.

Il miglioramento dell’autonomia è probabilmente dovuto dal chip Exynos W1000, il primo chip a 3nm di Samsung, ma sembra che il Watch X avrà anche una batteria più grande, almeno rispetto al modello Classic. Sono state certificate batterie da 578mAh contro i 425 mAh del Watch 6 Classic e i 573mAh del Watch 5 Pro (capacità nominali).

Secondo i rumor, che hanno rivelato sia il nome che altri dettagli del Watch X, questo sarà presentato il 24 giugno (e non il 10 Luglio come veniva affermato in precedenza). Sicuramente non sarà da solo; ci aspettiamo di vedere, insieme ai nuovi Watch, anche il lancio ufficiale del Galaxy Ring e della prossima generazione di dispositivi pieghevoli.