Tanti nuovi aggiornamenti sono in distribuzione in queste ore per smartphone e tablet Android: in casa Samsung, abbiamo la One UI 6.1 in arrivo su Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A13 5G, Samsung Galaxy Tab A9 e Samsung Galaxy M14 5G, oltre a nuove patch di sicurezza per Samsung Galaxy A23 5G, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e (per ora negli Stati Uniti); in più sono in arrivo patch di sicurezza più recenti per Motorola Moto G54. Andiamo a scoprire tutte le novità in rollout.

Novità aggiornamenti One UI 6.1 per Samsung Galaxy A52, Galaxy A13 5G, Galaxy Tab A9 e Galaxy M14 5G

Samsung Galaxy A52 e Samsung Galaxy A13 5G stanno ricevendo in queste ore l’aggiornamento con One UI 6.1 in Italia. I firmware in distribuzione sono A525FXXU6FXD2 e A136BXXU7DXE2: il primo non porta nuove patch di sicurezza (si rimane a quelle di aprile 2024), mentre il secondo integra le patch di maggio 2024. Aggiornamenti simili per Samsung Galaxy Tab A9 e Galaxy M14 5G: per tutti e due c’è la One UI 6.1, rispettivamente con i firmware X115XXU2BXE2 e M146BXXU5CXE2.

Dato che parliamo di smartphone e tablet di fascia media non sono state incluse le funzionalità Galaxy AI che hanno debuttato lo scorso gennaio iniziando dalla serie Samsung Galaxy S24. Come abbiamo visto, almeno per il momento il produttore le sta limitando ai prodotti di fascia alta. Nonostante questo, le novità sono comunque consistenti e includono miglioramenti nelle animazioni e nell’efficienza generale, miglioramenti per la schermata di blocco, perfezionamenti per modalità e routine, miglioramenti nella funzione di ritaglio dei soggetti nelle foto, miglioramenti nella Galleria, in Samsung Health, in Samsung Wallet e in altre app preinstallate, ottimizzazioni varie e non solo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A23 5G, Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e

Gli aggiornamenti Samsung di cui vi parliamo oggi non sono finiti qui: ci sono novità per Samsung Galaxy A23 5G, che segue a ruota il fratello Galaxy A23 e accoglie le patch di sicurezza di maggio 2024 con il firmware A236VSQS4CXE3; quest’ultimo parte dagli Stati Uniti, mentre da noi in Italia è partito solo da pochi giorni il rollout della versione A236BXXU5EXDA con la One UI 6.1 e le patch di aprile 2024.

Aggiornamento a sorpresa per Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e, anche se come capitato l’ultima volta potrebbe trattarsi di firmware limitati a una determinata regione geografica. Mentre in Italia siamo fermi alle patch di sicurezza di marzo 2023, visto che il supporto è terminato da parecchio, negli Stati Uniti è in distribuzione un nuovo update con le patch di sicurezza di aprile 2023 a partire dai modelli Verizon. Si tratta di patch vecchie, ma comunque leggermente più recenti. In questo caso i firmware sono G973USQU9IXE1, G975USQU9IXE1 e G970USQU9IXE1.

Novità aggiornamento Motorola Moto G54

Pochi giorni dopo aver accolto Android 14, Motorola Moto G54 si aggiorna in Italia con le patch di sicurezza di maggio 2024. La versione in distribuzione è la U1TDS34.94-12-7-5, e richiede un download di meno di 30 MB.

Il changelog cita solamente le più recenti correzioni di sicurezza, ma potrebbero essere stati integrati miglioramenti generali di stabilità e qualche bugfix.

Come aggiornare Samsung Galaxy A52, A13 5G, Tab A9, M14 5G, A23 5G, S10, S10+, S10e e Motorola Moto G54

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy A52, Galaxy A13 5G, Galaxy Tab A9, Galaxy M14 5G, Galaxy A23 5G, Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e potete passare dalle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone o il tablet al PC e utilizzare Smart Switch. Per verificare su Motorola Moto G54 potete invece andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“. In caso di esito negativo potete riprovare tra qualche giorno.