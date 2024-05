Nuovi aggiornamenti software in distribuzione sugli smartphone Android: da un lato abbiamo Samsung, che in questi giorni sta proseguendo con il rollout delle più recenti patch di sicurezza e raggiunge Samsung Galaxy A54 5G, Galaxy S23 FE, Galaxy A13, Galaxy A13 5G, Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Flip 5G, dall’altro Motorola, che ha rilasciato Android 14 per Moto G54. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità in arrivo per gli smartphone.

Novità aggiornamento Android 14 per Motorola Moto G54

Aggiornamento importante in distribuzione in Italia per Motorola Moto G54, che segue a distanza di un mesetto un altro modello del produttore: lo smartphone sta ricevendo l’update ad Android 14 attraverso la versione U1TD34.94-12-7. Il download richiesto è di poco meno di 1,7 GB e ovviamente comprende tante novità per la My UX.

Il changelog diffuso dalla casa alata è piuttosto sbrigativo e parla di un sistema più accessibile grazie alle nuove funzionalità audio/video e delle patch di sicurezza di febbraio 2024. L’aggiornamento porta anche miglioramenti per le animazioni, passi avanti per l’efficienza generale del sistema, maggiori possibilità di personalizzazione, rinnovati permessi per le applicazioni e tanto altro, pur senza stravolgimenti rispetto alla versione precedente.

Motorola Moto G54 ha debuttato la scorsa estate, e per lui si tratta del primo major update: non è ben chiaro il supporto a lungo termine per le versioni di Android, ma sappiamo che le patch di sicurezza dovrebbero arrivare almeno per tre anni dall’uscita.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A54 5G, Galaxy S23 FE, Galaxy A13 e Galaxy A13 5G

A breve distanza dall’aggiornamento alla One UI 6.1, Samsung Galaxy A54 5G riceve in Italia e in diversi altri Paesi europei un nuovo update: questa volta sono in distribuzione le patch di sicurezza di maggio 2024 con il firmware A546BXXS8CXE2.

Discorso simile per Samsung Galaxy S23 FE, che ha già ricevuto la One UI 6.1 e sta accogliendo in Italia un aggiornamento con le patch di sicurezza di maggio 2024 attraverso il firmware S711BXXS3CXE4. Samsung Galaxy A13 e Samsung Galaxy A13 5G si aggiornano con le stesse patch di sicurezza, ma ancora niente One UI 6.1 per il momento: per loro, negli Stati Uniti ci sono i firmware A135USQS8DXE2 e A136USQS9DXE5.

I quattro smartphone Android accolgono dunque le più recenti correzioni di sicurezza: secondo il bollettino diffuso dal produttore le scorse settimane, le patch portano la correzione a 33 vulnerabilità comuni al sistema operativo (CVE) e a 12 vulnerabilità specifiche per i dispositivi Galaxy (SVE), con diversi livelli di rischio.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Flip 5G

Anche nella gamma dei pieghevoli a conchiglia ci sono nuovi aggiornamenti software: Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Flip 5G accolgono in queste ore le patch di sicurezza di maggio 2024. Il primo ha già ricevuto i giorni scorsi la One UI 6.1 e sta accogliendo ora il firmware F721BXXS7FXE4 in alcuni Paesi europei, mentre per il secondo sta arrivando la versione F707USQS8IXE2 a partire dagli Stati Uniti.

Tutti e due gli smartphone possono dunque contare sulla correzione alle già citate 33 vulnerabilità CVE, unite a quelle specifiche per i dispositivi della casa di Seoul.

Come aggiornare Motorola Moto G54, Samsung Galaxy A54 5G, S23 FE, A13, A13 5G, Z Flip4 e Z Flip 5G

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti su Samsung Galaxy A54 5G, Galaxy S23 FE, Galaxy A13, Galaxy A13 5G, Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Flip 5G potete fare un salto tra le impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Per controllare su Motorola Moto G54 potete andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“. In caso di esito negativo, potete riprovare dopo qualche giorno.