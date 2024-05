Samsung Galaxy Z Fold6 è sempre più vicino e come accade spesso con l’approssimarsi del lancio di un nuovo dispositivo, le indiscrezioni si stanno intensificando.

Le ultime voci di corridoio riguardano la fotocamera posteriore e i display del prossimo smartphone pieghevole del colosso sudcoreano.

Trapelano nuove indiscrezioni su Samsung Galaxy Z Fold6

Un’immagine condivisa su X mostra la presunta metà superiore del pannello posteriore di Samsung Galaxy Z Fold6 con la riprogettazione dell’obiettivo della fotocamera già emerso.

Non sembra essere una riprogettazione massiccia degli obiettivi della fotocamera, ma la differenza si noterebbe, soprattutto a confronto con il predecessore visibile nell’immagine di copertina.

L’immagine mostra anche dei bordi squadrati, inoltre l’area posteriore sembra essere leggermente più ampia, suggerendo che Galaxy Z Fold6 offrirebbe un display esterno più grande.

Nel frattempo il noto informatore Ice Universe offre uno sguardo migliore sulle differenze rispetto a Samsung Galaxy Z Fold5, facendo notare la cornice dagli angoli più quadrati su Galaxy Z Fold6.

Recentemente sono emerse delle indiscrezioni anche riguardo Samsung Galaxy Z Flip6 e relativamente a chipset, capacità della batteria e colorazioni.

Nonostante manchi ancora una conferma ufficiale da parte di Samsung, diamo ormai per assodato che l’azienda abbia realmente scelto il 10 luglio come data per l’evento Galaxy Unpacked in quel di Parigi.