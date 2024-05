Man mano che ci avviciniamo al momento della presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Z Flip6 in Rete vanno aumentando le anticipazioni relative a quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche.

E così il nuovo smartphone pieghevole del colosso coreano ha fatto la propria apparizione nel database dell’FCC, l’ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni, con il numero modello SM-F741U.

Cosa sappiamo della batteria di Samsung Galaxy Z Flip6

Il database dell’FCC conferma che Samsung Galaxy Z Flip6 potrà contare su una soluzione a due celle per la batteria, la prima con una capacità di 1.000 mAh e la seconda con una capacità di 2.790 mAh, per una capacità totale di 3.790 mAh e che al momento della commercializzazione potrebbe essere proposta come 3.900 o 4.000 mAh (tanto per fare un paragone, Samsung Galaxy Z Flip5 ha una batteria da 3.591 mAh che viene commercializzata come da 3.700 mAh).

Sebbene dal punto di vista “numerico” l’upgrade possa essere considerato minimo, probabilmente l’aumento dell’autonomia offerto agli utenti dovrebbe essere piuttosto evidente, ciò grazie ai miglioramenti garantiti dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 in termini di gestione delle risorse.

Sempre grazie al database dell’FCC abbiamo la conferma che il nuovo smartphone pieghevole di Samsung supporterà le connettività Bluetooth, NFC, WiFi (2.4 GHz e 5 GHz) e WiFi 6E mentre il design dovrebbe essere molto simile a quello del modello della precedente generazione, così come le dimensioni dei due display.

Importanti novità vi potrebbero essere per quanto riguarda il comparto fotografico (in particolare, con l’introduzione di un sensore primario da 50 megapixel) mentre la velocità massima di ricarca dovrebbe essere sempre ferma a 25 W.

Per la sua presentazione ufficiale ci sarà da attendere la prima parte di luglio, periodo nel quale Samsung ha in programma un evento per il lancio dei suoi nuovi modelli pieghevoli.