Iliad festeggia il suo sesto compleanno e per l’occasione ha organizzato un particolare evento: un percorso immersivo che ha permesso agli invitati di sperimentare con ironia le pratiche tuttora discutibili presenti all’interno del settore delle telecomunicazioni. L’operatore ha inoltre celebrato l’evento annunciando nuove offerte mobile che mirano a soddisfare le diverse necessità di un pubblico sempre più ampio: andiamo a scoprire le nuove proposte, tra pacchetti completi, offerte solo dati e un’inedita offerta pensata per la domotica.

Ecco le nuove offerte Iliad per il sesto compleanno

Da suo arrivo in Italia nel 2018 Iliad ha sempre puntato su trasparenza, chiarezza delle offerte e prezzo bloccato per sempre, e nel corso degli anni è riuscita a raggiungere più di 11 milioni di utenti. “Da sei anni, festeggiamo il nostro compleanno come un’occasione per chiederci come possiamo soddisfare sempre di più i nostri utenti, e come rendere tutto il mercato sempre più chiaro e trasparente”, ha dichiarato Benedetto Levi, Amministratore Delegato di Iliad. “Per questo oggi rinnoviamo il nostro impegno a mantenere le nostre promesse, a rimanere fedeli ai nostri valori, per continuare a crescere e a restare vicini ai nostri utenti“.

L’operatore ha deciso di lanciare nuove offerte mobile mantenendosi su questa linea, priva di costi nascosti e vincoli e con prezzo garantito per sempre. Abbiamo pacchetti voce e dati ricchi di giga, minuti e SMS, proposti anche ai già clienti che desiderano aumentare i giga, ma anche un’offerta solo dati e un’offerta pensata per gestire i dispositivi domotici intelligenti. Più precisamente le nuove offerte sono le seguenti:

FLASH 250 : minuti di chiamate verso tutti illimitati (con VoLTE ), SMS illimitati e 250 giga su rete 5G al costo di 11,99 euro al mese (fino alle 17:00 del 31 luglio 2024) – attivala online qui

: minuti di chiamate verso tutti illimitati (con ), SMS illimitati e su rete al costo di (fino alle 17:00 del 31 luglio 2024) – FLASH 200 : minuti di chiamate verso tutti illimitati (con VoLTE ), SMS illimitati e 200 giga su rete 5G al costo di 9,99 euro al mese (fino alle 17:00 del 27 giugno 2024) – attivala online qui

: minuti di chiamate verso tutti illimitati (con ), SMS illimitati e su rete al costo di (fino alle 17:00 del 27 giugno 2024) – FLASH 150 : minuti di chiamate verso tutti illimitati, SMS illimitati e 150 giga su rete 4G/4G+ al costo di 7,99 euro al mese (fino alle 17:00 del 27 giugno 2024) – attivala online qui

: minuti di chiamate verso tutti illimitati, SMS illimitati e 150 giga su rete 4G/4G+ al costo di (fino alle 17:00 del 27 giugno 2024) – DATI 350 : 350 giga su rete 4G/4G+ al costo di 14,99 euro al mese – attivala online qui

: 350 giga su rete 4G/4G+ al costo di 14,99 euro al mese – DOMOTICA: 50 minuti di chiamate verso tutti, 100 SMS e 200 MB di dati al costo di 1,99 euro al mese – attivala online qui

In tutti e cinque i casi le offerte prevedono un costo di attivazione di 9,99 euro. Le prime due consentono anche di attivare l’offerta fibra di Iliad con tecnologia Wi-Fi 7 a 19,99 euro al mese (anziché 24,99 euro) con pagamento automatico; come abbiamo visto, il nuovo router Wi-Fi 7 garantisce maggiore stabilità e velocità di connessione rispetto al precedente standard, a patto di disporre di dispositivi compatibili, ovviamente.

Per l’occasione, si rinnova anche Iliadbusiness, con ancora più giga e senza aumenti di prezzo: l’offerta dedicata alle imprese, Business Giga 300, passa da 220 a 300 giga al mese, sempre con minuti e SMS illimitati. Questa proposta è disponibile anche per i già clienti e viene attivata automaticamente a partire dal primo rinnovo successivo al 29 giugno 2024, senza costi aggiuntivi: il prezzo è di 11,99 euro al mese (+ IVA) e include servizi appositamente pensati per le imprese, come l’assistenza dedicata 24 ore al giorno tutti i giorni (al numero 176) e l’opzione per tenere attive le SIM solo quando effettivamente utile (per sospensioni stagionali, ad esempio).