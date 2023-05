In un’epoca in cui il costo della vita è in aumento per via dell’inflazione e le sfide per le aziende diventano sempre più complesse, il mercato della telefonia mobile cerca di offrire soluzioni più accessibili e convenienti. Con quasi cinque anni di presenza nel mercato italiano e oltre 9,6 milioni di utenti che hanno riposto la loro fiducia nell’operatore, iliad si propone di rivoluzionare il settore della telefonia mobile in ambito business con un’offerta dal costo interessante che darà sicuramente filo da torcere alla concorrenza. In questo articolo vediamo tutti i dettagli della nuova offerta e come procedere per sottoscriverla.

Iliad pronta a spazzare via la concorrenza con la nuova offerta business

La nuova proposta di iliad si inserisce in un contesto in cui le aziende cercano sempre più soluzioni per risparmiare sui costi di gestione e ottimizzare le risorse. Il lancio dell’offerta Business Giga 220 dimostra l’impegno dell’operatore nel soddisfare le esigenze delle imprese italiane, proponendo servizi ad alto valore aggiunto a prezzi estremamente competitivi. L’offerta Business Giga 220 si presenta come una soluzione ideale per le imprese che cercano flessibilità e convenienza nel settore della telefonia mobile.

Il pacchetto comprende 220 GB di traffico dati in 4G, 4G+ e 5G, minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia, il tutto a 11,99€ al mese + IVA, senza costi nascosti né vincoli di durata (in linea con la filosofia dell’azienda). Ad aggiungersi a questo pacchetto ci sono 15 GB di traffico dati dedicati in Europa, oltre a 300 minuti per chiamate dall’Italia verso fissi e mobili in 51 Paesi.

Pensando alle esigenze delle imprese italiane che operano anche al di fuori dell’Unione Europea, con questa nuova proposta iliad offre 5 GB e 60 minuti di roaming in 30 Paesi strategici, tra cui Svizzera, Cina, Emirati Arabi, India, Canada e Brasile. Per venire incontro alle specifiche esigenze di tutte le tipologie di aziende e titolari di Partita IVA, iliad ha sviluppato servizi dedicati tra cui, ad esempio, un’assistenza clienti dedicata senza l’utilizzo di bot, ma con consulenti attivi 24 ore su 24 per tutto l’anno attraverso una nuova linea dedicata al business, il numero 176.

Inoltre l’operatore ci tiene a rivendicare che si tratta del primo operatore business in Italia a permettere la sospensione temporanea delle SIM fino a 24 mesi, ad esempio per attività stagionali, con la possibilità di essere riattivata direttamente dall’Area Personale con un contributo una tantum di 4,99€ + IVA. Ad aggiungersi alle funzionalità elencate c’è anche la possibilità di creare gruppi di SIM suddividendoli, ad esempio, in dipartimenti o tipologia di utilizzo, oltre alla possibilità di personalizzare le impostazioni, ad esempio fissando soglie di ricarica diverse a seconda del dipendente.

Gli utenti business che sottoscrivono almeno un’offerta Business Giga 220 possono accedere a Business Dati 180, un’offerta solo dati che, come è possibile intuire dal nome, prevede 180GB di traffico in 4G, 4G+ e 5G in Italia, 15GB dedicati in Europa e 5GB dedicati in 30 Paesi extra UE, al costo di 9,99€ + IVA al mese.

A completare il pacchetto dedicato al mondo professionale c’è anche la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento McAfee Business Security, che offre protezione completa da virus e minacce online fino a un massimo di tre dispositivi, al costo di 1,99€ + IVA al mese per ogni singola licenza.

Per finire condividiamo le parole di Benedetto Levi, CEO di Iliad, in merito a questa nuova offerta.

La rivoluzione iliad non si ferma e oggi siamo al fianco del segmento business per supportare concretamente chi contribuisce allo sviluppo e alla crescita economica del Paese, tenendo fede sempre ai nostri valori. Con il lancio di iliadbusiness rispondiamo al le necessità di sempre maggiore trasparenza e offerte dedicate di migliaia di professionisti italiani e imprese , garantendo tariffe chiare e semplici, ormai diventate il marchio di fabbrica di iliad.

Come attivare la nuova offerta business di Iliad

La nuova offerta dedicata al mondo business è attivabile da subito sul sito ufficiale dell’operatore dedicato consultabile a questo indirizzo, chiamando il numero dedicato 176, interagendo con le oltre 2.000 Simbox presenti sul territorio italiano o presso i Flagship Store e Corner distribuiti in tutto il Paese.

