Se state cercando un nuovo tablet Android e lo volete con connettività 5G, allora questa potrebbe essere l’occasione migliore: su Amazon è in super offerta al minimo storico Samsung Galaxy Tab S9 5G nella versione da 256 GB di memoria interna. Vediamo come approfittarne subito, prima che il prezzo torni su.

Offerta e super minimo storico per Samsung Galaxy Tab S9 5G su Amazon

Samsung Galaxy Tab S9 è uno dei più recenti esponenti della gamma di fascia alta del produttore sud-coreano: è stato lanciato la scorsa estate in compagnia dei fratelli maggiori Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra, che propongono una portabilità decisamente meno intrigante; mentre Galaxy Tab S9 offre uno schermo da 11 pollici, gli altri due si spingono fino a 12,4 e addirittura a 14,6 pollici, in tutti e tre i casi con pannello Dynamic AMOLED 2X con refresh rate fino a 120 Hz e supporto alla S Pen.

Il tablet ha come cuore il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, supportato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna (in questa versione in offerta), e mette a disposizione una fotocamera posteriore grandangolare da 13 MP e una fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 12 MP. La connettività comprende per l’appunto 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e porta USB Type-C, ma non mancano quattro speaker e certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria è da 8400 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 45 W.

Il tablet ha esordito con Android 13, ma attualmente può contare su Android 14 e sulla One UI 6.1, completa di diverse funzionalità Galaxy AI. Il produttore promette almeno altri tre aggiornamenti del sistema operativo e più di quattro anni di patch di sicurezza (per un totale di cinque dal lancio).

Samsung Galaxy Tab S9 è stato lanciato al prezzo consigliato di partenza di 929 euro, ma la variante con connettività 5G e 12-256 GB di memoria ha un prezzo di listino di ben 1199 euro. In queste ore potete acquistare in offerta su Amazon proprio quest’ultima versione a una cifra decisamente più intrigante, pari a 689,90 euro, con caricabatterie da 45 W incluso. Si tratta del minimo storico per questa variante: se siete interessati potete seguire il link qui in basso, che propone spedizione gratuita e consegna anche in un giorno (se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile).

In copertina Samsung Galaxy Tab S9 Ultra