Sebbene il team di HONOR al momento sia focalizzato sull’imminente lancio della serie HONOR 200, il produttore cinese ha anche altri device da introdurre nelle prossime settimane e tra di essi vi sono quelli della serie HONOR X60.

Nelle scorse ore di tali device si è occupato il popolare leaker Digital Chat Station, che sul social cinese Weibo ha svelato alcune di quelle che potrebbero essere le loro caratteristiche più importanti.

Cosa sappiamo al momento della serie HONOR X60

A dire del leaker, il nuovo smartphone di HONOR dovrebbe vantare un display curvato su tutti e quattro i lati, caratteristica che contraddistingue di solito i modelli di fascia alta e ciò sembra confermare che anche per questa generazione il produttore cinese avrebbe deciso di proporre agli utenti un telefono flagship dal prezzo accessibile.

Ricordiamo che la precedente generazione, la serie HONOR X50, include vari modelli (X50, X50i, X50i+, X50 Pro e X50 GT) e la stessa cosa dovrebbe essere riproposta per quella che verrà lanciata quest’anno.

Sempre secondo Digital Chat Station, gli smartphone della serie HONOR X60 potranno contare su una batteria più capiente e su una “super” resistenza alle cadute (il produttore in passato ha già lanciato device con questa caratteristica).

Purtroppo al momento non vi sono altri dettagli sulla nuova serie di fascia alta di HONOR, per il cui lancio probabilmente ci sarà da avere pazienza ancora per qualche mese (i modelli della precedente generazione, infatti, sono stati lanciati tra la fine dello scorso anno e l’inizio di questo).

Sarà interessante scoprire quali processori HONOR deciderà di usare nei suoi nuovi smartphone, aspetto che potrebbe influire in modo determinante su un eventuale loro successo.