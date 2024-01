HONOR X50 GT è stato da poco lanciato sul mercato come uno smartphone di fascia animato dal chipset Snapdragon serie 8 di Qualcomm e alimentato da una batteria da 5.800 mAh. Ecco i dettagli di questo nuovo smartphone Android.

Caratteristiche di HONOR X50 GT

HONOR X50 GT è animato dal SoC Snapdragon 8+ Gen 1 e vanta fino a 16 GB di RAM con 1 TB di spazio di archiviazione e sfoggia un display OLED curvo da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz al di sotto del quale è integrato con uno scanner di impronte digitali.

Il comparto fotografico è composto da una doppia fotocamera posteriore che include un sensore principale da 108 MP che offre uno zoom 3x senza perdita di dati e un obiettivo da 2 MP, mentre frontalmente è presente una fotocamera selfie da 8 MP.

Il dispositivo dispone di una camera di vapore da 5.100 mm² per la dissipazione del calore ed è alimentato da una batteria da 5.800 mAh con supporto per la ricarica rapida da 35 W.

Il nuovo smartphone HONOR viene fornito con MagicOS 7.2 basato su Android 14 ed è certificato a cinque stelle da SGS per la resistenza alle cadute.

Disponibilità e prezzi di HONOR X50 GT

HONOR X50 GT debutta nel mercato cinese al prezzo di 2.100 yuan (circa 269 euro) per il modello con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, mentre le configurazioni con 16 GB e 256 GB e con 16 GB e 512 GB costano rispettivamente 2.399 yuan (circa 307 euro) e 2.599 yuan (circa 333 euro). La variante di fascia alta con 16 GB e 1 TB ha un prezzo di 2.899 yuan (circa 371 euro).

Lo smartphone è offerto nelle varianti di colore Midnight Black e Star Wing God Of War ed è in prevendita in Cina a partire da oggi con disponibilità dal 9 gennaio.

