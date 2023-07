Dopo le indiscrezioni relative alle caratteristiche e al design, oggi HONOR X50 è stato ufficializzato nel mercato casalingo. Questo smartphone sfoggia uno schermo curvo e un design elegante e resistente, inoltre è munito di un potente sistema di fotocamere.

Caratteristiche di HONOR X50

HONOR X50 è animato dal SoC Snapdragon 6 di prima generazione di Qualcomm abbinato a un massimo di 16 di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

Il comparto fotografico del nuovo smartphone HONOR è composto da un sensore principale da 100 megapixel, mentre il display curvo raggiunge una risoluzione 1,5 K con un dimming PWM ad alta frequenza pari a 1.920 Hz.

La batteria di HONOR X50 adotta la tecnologia ad alta densità di energia dell’azienda che si traduce in una capacità equivalente a 5.800 mAh con uno spessore di 7,98 mm e un corpo sottile e leggero dal peso di 185 grammi.

Secondo le misurazioni ufficiali, dopo 12 ore di uso intenso rimane ancora il 24% di energia residua e dopo 1000 cicli di carica e scarica, l’integrità della batteria è ancora superiore all’80%, anche dopo tre anni.

Disponibilità e prezzi di HONOR X50

HONOR X50 è attualmente disponibile in Cina nelle quattro opzioni di colore Elegant Black, Sunshine after Rain, Brown Blue e Burning Orange con pannello posteriore in pelle.

La variante da 8 GB di RAM con 128 GB di archiviazione ha un prezzo di 1.399 yuan (circa 177 euro), l’opzione da 8 GB con 256 GB costa 1.599 yuan (circa 202 euro), mentre il modello da 12 GB con 256 GB costa 1.799 yuan (circa 228 euro) e quello da 16 GB con 512 GB costa 1.999 yuan (circa 253 euro).

