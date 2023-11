HONOR ha presentato in Cina un nuovo smartphone Android di fascia media dal nome un po’ “complicato”: si tratta di HONOR X50i+ ed è un prodotto con connettività 5G, ampio schermo OLED e specifiche piuttosto interessanti, soprattutto se rapportate al prezzo di vendita. Andiamo a scoprirlo insieme più da vicino.

HONOR X50i+ è ufficiale con OLED, Dimensity 6080 e 12 GB di RAM

HONOR X50i+ è stato protagonista di alcune anticipazioni dei giorni scorsi, che hanno svelato alcune delle specifiche tecniche, delle funzionalità e persino il design. Ora che lo smartphone è ufficiale possiamo dire che i rumor sono risultati piuttosto affidabili.

Il nuovo prodotto HONOR mette a disposizione un ampio schermo OLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 90 Hz e cornici sottili (93,7% di rapporto schermo-superficie). Il cuore è costituito dal SoC MediaTek Dimensity 6080 octa-core, supportato da 12 GB di RAM (espandibile con la funzione RAM virtuale fino a 20 GB) e da 256 o 512 GB di memoria interna. A livello fotografico abbiamo tre sensori in tutto: sul retro c’è una doppia fotocamera con sensore principale da 108 MP e sensore per la profondità da 2 MP (quello che sembra un terzo obiettivo è in realtà il flash LED), mentre frontalmente è disponibile una fotocamera da 8 MP integrata in un ampio foro ovale nello schermo.

La connettività comprende 5G dual SIM (con due nano-SIM), Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS e porta USB Type-C, mentre non sembra esserci l’NFC (le specifiche ufficiali non lo riportano). La batteria è da 4500 mAh e supporta la ricarica cablata da 35 W.

Ecco un riepilogo delle specifiche tecniche di HONOR X50i+:

display OLED 20,1:9 da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2412 pixel), con refresh rate fino a 90 Hz, PWM Dimming a 3240 Hz e fino a 2000 nit di luminosità

SoC MediaTek Dimensity 6080 con CPU octa-core (2 x A76 a 2,4GHz + 6 x A55 a 2,0 GHz) e con GPU Mali-G57 MC2

12 GB di RAM LPDDR4X e 256 o 512 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (apertura f/1.75) e sensore secondario per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 8 MP (f/2.0)

connettività 5G dual SIM (nano), VoLTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, porta USB Type-C

lettore d’impronte digitali laterale

batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 35 W

sistema operativo: Android 13 con MagicOS 7.2

dimensioni e peso: 161,05 x 74,55 x 6,78 mm, 166 g

A livello di design, lo smartphone offre una particolare (e appariscente) finitura posteriore (soprattutto in due delle quattro colorazioni previste), con un modulo fotografico sporgente dalla forma insolita che integra due obiettivi fotografici e il flash LED, tutti di forma circolare. I pulsanti sono sul lato destro, compreso il tasto power che funge anche da lettore d’impronte digitali. Frontalmente lo smartphone offre un’isola in stile Dynamic Island di Apple, con un singolo obiettivo fotografico.

HONOR X50i+ viene proposto in Cina in due configurazioni e in quattro colorazioni (nero, azzurro, verde e rosa): è disponibile all’acquisto al prezzo di 1599 yuan (circa 205 euro) nella versione 12-256 GB, e a 1799 yuan (circa 231 euro) nella versione 12-512 GB. Sembra proprio che nel Paese possa andare a rivaleggiare con OPPO A2 5G, fratello minore del modello Pro che abbiamo visto a settembre. Non ci sono informazioni riguardanti il possibile arrivo dello smartphone in Italia (con un altro nome?): torneremo sull’argomento in caso di novità. Sareste disposti ad acquistarlo?

